Театр в Москве оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований

В музыкальном театре им. Наталии Сац выявлены серьезные нарушения санитарного режима. Об этом сообщает пресс-служба Объединения административно-технических инспекций Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, во время рейда в театре не соблюдался перчаточно-масочный режим. Составлен протокол о нарушении, театру грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, что в субботу при проверках нарушения были выявлены в московском дворце спорта "Мегаспорт", цирке на Цветном бульваре и в Театре Луны. Театрам выписаны предписания устранить нарушения, и административные штрафы.

Напомним, что в Москве действует обязательный для общественных мест масочно-перчаточный режим. С 28 сентября людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями власти попросили не выходить из дома, а школьников досрочно отправили на каникулы до 18 октября. В детских садах и школах сотрудникам старше 65 лет до 28 октября рекомендовали не выходить на работу. Руководители предприятий должны были отправить не менее трети сотрудников на удалёнку и сообщить данные о них в мэрию.