Светофоры в Москве начали одновременно давать "зеленый" пешеходам и водителям, поворачивающим направо. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Центра организации дорожного движения, так настроили сигналы на восьми перекрестках.

Зеленый свет для пешеходов загорается на несколько секунд раньше, чем для водителей. Фото: Пресс-служба ЦОДД

До 1 марта 2014 года такая схема движения никого бы в Москве не удивила, отмечает руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. А потом вступили в силу изменения в ГОСТ для дорожных знаков, разметки и светофоров. Там говорилось: не допускается переход дороги и движение при одном сигнале. В результате, подчеркивает эксперт, по всей стране оказались "вне закона" 80 процентов светофоров. Во многих регионах госстандарт так и не внедрили - денег не было. А Москва, продолжает Александр Шумский, все-таки перенастроила большинство светофоров. Стандарт же впоследствии отменили.

А пока он действовал, случилось то, о чем предупреждали скептики до "светофорной реформы". Время ожидания зеленого сигнала для пешеходов резко увеличилось. Люди зачастую теряли терпение и бежали на красный. И опасность таких перекрестков только возрастала.

Аналитики ЦОДД выбрали восемь перекрестков, где можно перенастроить светофоры. По международным нормам безопасности, зеленый свет для пешеходов загорается на несколько секунд раньше, чем для водителей. На перенастроенных светофорах есть дополнительная секция с изображением пешехода. В ЦОДД рассчитывают, что это увеличит пропускную способность перекрестков на треть, а время ожидания для пешеходов и велосипедистов сократится на 40 процентов. Сейчас по такой же схеме светофоры работают во многих странах Европы.

За перекрестками, где перенастроили светофоры, будут регулярно следить инспекторы ЦОДД и ГИБДД. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее.

Конкретно

Перекрестки с перенастроенными светофорами:

- ул. Солянка с Яузским бульваром;

- Широкая ул. с Проектируемым пр. N 5286;

- Верхняя Сыромятническая ул. и Верхний Сусальный пер.;

- Краснобогатырская ул. и Алымова пер.;

- Краснопролетарская ул. и 2-й Щемиловский пер.;

- Лонгиновской ул. и Ухтомской ул.;

- Б. Филевской ул. и Новозаводской ул.;

- Варшавского ш. с Проектируемым пр. N 2147.