Анна Попова сообщила о главной ошибке тех, кто сдает тест на COVID-19

Самый принципиальный вопрос при сдаче теста на COVID-19 - это вопрос времени, сообщила на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Не случайно я задала вопрос о тестах. В августе этого года сама перенесла коронавирусную инфекцию, была госпитализирована. При этом сдала три теста на коронавирус, но они оказывались отрицательными. А в стационаре выяснилось, что у меня уже начались осложнения, и был диагностирован COVID-19 в острой форме. Об этом я потом написала статью.

Аналогичная история с тестами была и у многих моих знакомых. В чем причина?

"Необходимо учитывать такой момент, - разъяснила Анна Попова, - при тестировании берут мазок из носа. И если человек обратился не в первый день заболевания, а позже, возбудитель может уже гнездиться в легких. Есть также данные о том, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки может значительно отличаться. Так что если сдать анализ позже, чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса.

И если человек обратился поздно, то возбудитель может уже гнездиться в легких. И вируса в носу уже нет.

Это первый возможный вариант. Есть и второй.

"У нас сегодня уже есть данные, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки отличается значительно, - говорит Анна Попова. - Например, на задней стенке глотки концентрация вируса больше, чем в носовой полости. Если обратиться на второй, третий день, тем более через неделю после начала заболевания, то вируса в носу просто может уже не быть".

Таким образом, самый принципиальный вопрос - это вопрос времени проведения обследования, обращает внимание Анна Попова: "Поэтому нужно обращаться к врачу при первых симптомах. Если сдать анализ позже, чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса".

Вот тогда лабораторная диагностика даст более достоверный результат. А делать тесты нужно обязательно. "Другого способа доказать, что у вас COVID-19, а не грипп или ОРВИ, нет", - предупреждает глава Роспотребнадзора. И добавляет: "Что касается эффективности тестирования, то я абсолютно уверена в тестах российского производства".

Полностью интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой "Российской газете" читайте здесь.