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11.10.2020 16:00
Рубрика: Видео

Видео: упавшее дерево превратило Lada Granta в кабриолет

Текст: Вадим Давыденко

Если хозяин этой Lada Granta и мечтал когда-то о машине с открытым верхом и возможности прокатиться по Махачкале (а видео снято именно в столице Дагестана), купаясь во внимании сотен зевак, то, наверное, ему хотелось, чтобы все произошло чуть-чуть по-другому. Но человек предполагает, а непредсказуемая стихия, увы, располагает.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Сильный ветер, обрушившийся на город в субботу, сносил кровли домов и рвал линии электропередач, оставляя без света целые кварталы, кое-где валил деревья.

По словам представителей местного подразделения МЧС, серьезных разрушений удалось избежать, но владелец несчастной Granta, наверно, их оптимизма не разделит. Замена крыши, стоек, крышки багажника и двух правых дверей выйдет в копеечку, а пока будут тянуться споры со страховщиками, ездить ему предстоит именно так, как сейчас: открыв лицо свежему ветру и собирая в салон опадающую листву и обычную для Махачкалы пыль с песком.

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#видео #авто