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11.10.2020 15:48
Рубрика: Происшествия

Экс-чиновнику Поморья назначили домашний арест за развращение школьниц

Текст: Ульяна Вылегжанина (Архангельская область)

Суд отправил бывшего исполняющего обязанности министра образования Поморья под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Фото: iStock
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Напомним, ранее экс-чиновника заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. О его задержании стало известно 9 октября.

Как предполагают следователи, в конце прошлого года мужчина переписывался в соцсети с двумя школьницами, оказывая на них "развращающее влияние". Так, одной из несовершеннолетних девушек он отправил ссылку на видео "для взрослых".

Уголовное дело по статье "развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц" возбуждено по материалам специального подразделения УМВД России по Архангельской области. Сейчас специалисты проверяют все контакты подозреваемого в сети.

В суде следствие ходатайствовало о заключении экс-чиновника под стражу, однако суд решил отправить подозреваемого под домашний арест.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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