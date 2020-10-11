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11.10.2020 20:18
Рубрика: Общество

Родятся с любовью

После публикации в "РГ" в астраханском селе открылся роддом
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
В самом дальнем районе Астраханской области - Черноярском, где живут 19 тысяч человек, почти три года не работало родильное отделение райбольницы: не было врачей. Женщины на сносях ездили рожать за 300 километров в Астрахань. Случалось, малыши появлялись на свет в дороге. И вот, радость: по программе "Земский доктор" в Черный Яр приехала врач из Калмыкии Любовь Бахандыкова, возглавив акушерско-гинекологическую службу больницы. Теперь в стенах черноярского роддома снова слышен привычный детский плач.

Открытию родильного отделения в немалой степени способствовал материал в "Российской газете", который подробно рассказал о проблеме местных жительниц: несмотря на то что разрешиться от бремени чернояркам было негде, с прерыванием беременности проблем не возникало: на аборт женщины бежали в платный гинекологический кабинет, открытый в селе бывшими же врачами роддома.

В петербургском роддоме №18 открылся новый дневной стационар

В саму райбольницу гинекологи идти работать не хотели: от города четыре часа езды на машине, зарплата - как везде, а жилья нет. Но все изменилось за последний год.

- Если раньше в программе "Земский доктор" были ограничения по возрасту до 55 лет, то в этом году их сняли и ввели категорию "труднодоступная местность", в которую попал и наш Черный Яр, чему мы очень обрадовались, - рассказала "РГ" замглавного врача Черноярской районной больницы Татьяна Болдырева. Так что теперь для врачей, которые к нам приезжают, "подъемные" не один, а полтора миллиона рублей, а для фельдшеров - не 500, а 750 тысяч!

Удалось решить и квартирный вопрос: двое врачей больницы, которые проживали в служебных квартирах при ЦРБ, смогли купить собственное жилье, освободив место для нового доктора, которая уже приступила к работе.

Теперь для врачей "подъемные" не один, а полтора миллиона, а для фельдшеров - не 500, а 750 тысяч

- Приняла девять родов подряд, все экстренные, - рассказала "РГ" 57-летняя Любовь Бахандыкова, немного смущаясь, что из нее сделали героиню. В акушерстве она - большую часть своей жизни. Так что роды для нее - это праздник каждый день.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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