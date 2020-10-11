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11.10.2020 16:02
Рубрика: Власть

РФ и Турция подтвердили необходимость выполнения договоренностей по Карабаху

Текст: Константин Волков
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели 11 октября телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и необходимость выполнения всех пунктов соглашения, достигнутого на переговорах глав МИД Азербайджана, Армении и РФ в Москве 9-10 октября. Об этом сообщает МИД РФ.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"В ходе беседы произошел обмен мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров в Москве 9-10 октября. Отмечена необходимость неукоснительного выполнения всех положений Совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября", - говорится в сообщении.

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Также в заявлении отмечено, что " с российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорно-карабахского урегулирования, с учетом положений Московского заявления".

Переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.

Напомним, после многочасовых переговоров в Москве 9-10 октября Сергей Лавров озвучил совместное заявление, в котором сказано:

"В ответ на обращение президента РФ Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента России, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах:

Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

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Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса".

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