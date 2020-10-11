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11.10.2020 03:22
Рубрика: Общество

Россиян призвали заниматься футболом для профилактики коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лучшим способом профилактики COVID-19 являются игры в футбол на свежем воздухе. Такое мнение высказал врач и телеведущий Евгений Комаровский, напомнив, что тяжелое течение болезни зависит не только от возраста человека.

Фото: iStock
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"Тяжесть болезни зависит от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути", - цитирует врача РИА Новости. Когда люди находятся на улице, то не могут получить большую дозу вируса. По словам Комаровского, если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и много его вдохнуть не получится.

Важно сделать так, чтобы люди встречались, уверен врач, подчеркнув, что сейчас самый лучший способ профилактики - это футбол. А вот в закрытых помещениях вероятность заразиться коронавирусом выше, напомнил Комаровский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, можно ли дважды заболеть COVID-19. По ее словам, в России нет ни одного документально подтвержденного случая повторного заражения коронавирусом. Она отметила, что иммунитет, который вырабатывается после вакцины, защищает от заражения так же, как и иммунитет, полученный в результате перенесенного заболевания. При этом вакцинация - лучший и более безопасный способ защиты от вируса, так как после заболевания может развиться целый ряд осложнений.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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