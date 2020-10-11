Сборная Англии победила на своем поле Бельгию со счетом 2:1 в одном из центральных матчей уик-энда. Гости забили первыми усилиями Ромелу Лукаку, на что "львы" ответили точным ударами Маркуса Рэшфорда и Мэйсона Маунта.

За несколько дней до этого матча в стане англичан прогремел скандал. Сразу три игрока - Джейдон Санчо, Тэмми Абрахам и Бен Чилуэлл - приняли участие в вечеринке, за что не попали в заявку на товарищескую встречу с валлийцами. Это решение принял главный тренер "львов" Гарет Саутгейт. Что интересно - на поединок с бельгийцами Саутгейт вернул в заявку Санчо, а Чилуэллу с Абрахамом не нашлось места даже на скамейке запасных.

На знаменитый "Уэмбли" бельгийцы приехали в качестве лидеров группы 2 лиги "А": "красные дьяволы" набрали максимальные шесть очков в двух стартовых турах. Ну а англичане обыграли в гостях исландцев, а затем разошлись миром с датчанами.

В первом тайме встречи в Лондоне команды обменялись голами с пенальти: сначала с "точки" отличился Ромелу Лукаку, затем - Маркус Рэшфорд. Во второй половине англичане активизировались и вырвали победу благодаря голу полузащитника "Челси" Мэйсона Маунта.

Чемпион мира-2014 сборная Германии обыграла на выезде Украину (2:1). Эта победа стала знаковой для Бундестим, поскольку она стала первой для нее в истории в Лиге наций.

Перед выездом в Киев немцы провели товарищеский матч с турками, в котором, трижды ведя в счете, они умудрились сыграть вничью (3:3). Причем последний третий гол гости забили уже в компенсированное время. После встречи главный тренер сборной Германии Йоахим Лев откровенно признался, что он разочарован и зол. И призвал своих игроков быть более уверенными в себе.

Справедливости ради, у немцев есть проблемы с составом. Самое главное - отсутствие из-за легкого гриппа форварда лондонского "Челси" Тимо Вернера. Он остался в запасе на поединок с украинцами, а на острие вместо него вышел Серж Гнабри.

К слову, Германия не проигрывает уже 13 месяцев, серия без поражений - девять встреч. В последний раз немцы уступали больше года назад - в сентябре 2019 года в поединке с Нидерландами (2:4). Что касается непосредственно Лиги наций, то Бундестим понадобилось семь матчей, чтобы добиться победы. Ранее были четыре поражения и две ничьи.

В параллельном матче группы 4 Лиги "А" испанцы обыграли на своем поле Швейцарию (1:0). Благодаря победе "красная фурия" закрепилась на первом месте своего квартета, набрав семь очков. Далее идут немцы (пять очков), украинцы (три) и швейцарцы (одно).

Тем временем определились финалисты плей-офф Лиги наций. Восемь команд разыграют оставшиеся четыре путевки в финальную часть чемпионата Европы грядущим летом.

В финал плей-офф пробился один из соперников России по Лиге наций - Венгрия. Мадьяры обыграли на выезде Болгарию (3:1). В решающей схватке за право участия на Евро-2020 венгры сразятся с исландцами, оказавшимися сильнее румын (2:1).

Непростых побед добились сборные Словакии и Северной Ирландии. Обе команды выиграли в серии пенальти: словаки были удачливее ирландцев, а североирландцы - боснийцев.

Еще один соперник россиян по Лиге наций - Сербия, в драматичной борьбе обыграла на чужом поле Норвегию. Уже в концовке встречи, на 82-й минуте, гости вышли вперед усилиями Сергея Милинкович-Савича. Однако скандинавы сравняли счет, причем сделал это хавбек "Ростова" Матиас Норманн. И все же последнее слово в этом противостоянии осталось за сербами: в дополнительное время второй мяч забил Милинкович-Савич. Как итог - 2:1.

В решающей схватке за выход на Евро футболисты Любиши Тумбаковича встретятся с Шотландией, переигравшей в серии пенальти израильтян. За последнюю путевку на турнир поборются Грузия и Северная Македония. Финальные матчи состоятся 12 ноября.

Тем временем

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выразил надежду, что наказание столичного "Спартака" за нарушение требований безопасности, введенных из-за коронавируса, будут адекватными. Об этом сообщается в пресс-релизе РПЛ.

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Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подал в суд на "Спартак". В своем заявлении организация утверждает следующее: клуб не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах. Также сообщалось, что на арене находились более 20,7 тысячи человек (максимальная вместимость - 45 тысяч зрителей).

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