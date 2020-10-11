Новости

Twitter счел вводящей в заблуждение публикацию Трампа о коронавирусе 00:28
Москве скончались 34 пациента с коронавирусом 00:02
Росстат больше остальных ведомств потратил в этом году на IT 00:00
Прокурор Подмосковья взял под контроль расследование убийства ребенка 11.10.2020
Экипаж Русинова не добрался до финиша в Монце 11.10.2020
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 11.10.2020
Более 12,3 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса 11.10.2020
В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи 11.10.2020
Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч с турками 11.10.2020
В Подмосковье женщина убила своего 4-летнего сына 11.10.2020
Глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов ушел на самоизоляцию 11.10.2020
Магазину "Л'Этуаль" в Москве грозит штраф за несоблюдение масочного режима 11.10.2020
Театр в Москве оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований 11.10.2020
Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год 11.10.2020
Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в "Формуле-1" 11.10.2020
В "Президентских спортивных играх" примут участие команды из 83 регионов 11.10.2020
На горячую линию Москвы по COVID за две недели поступило почти 65 тыс звонков 11.10.2020
Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью 11.10.2020
Стамбулу угрожают попугаи 11.10.2020
На Сицилии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям 11.10.2020
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России 11.10.2020
Путин рассказал о подарках от внуков 11.10.2020
Путин рассказал об отношениях в большой политике 11.10.2020
Полицейский участок в пригороде Парижа атаковала толпа с фейерверками 11.10.2020
Под Красноярском завели дело о солярке в Ангаре 11.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
11.10.2020 23:38
Рубрика: Спорт

Волевые "львы"

Англия обыграла на своем поле Бельгию, уступая по ходу встречи
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 229(8283)
Сборная Англии победила на своем поле Бельгию со счетом 2:1 в одном из центральных матчей уик-энда. Гости забили первыми усилиями Ромелу Лукаку, на что "львы" ответили точным ударами Маркуса Рэшфорда и Мэйсона Маунта.
Англия добилась важнейшей победы и стала лидером своей группы. Фото: EPA Англия добилась важнейшей победы и стала лидером своей группы. Фото: EPA
Англия добилась важнейшей победы и стала лидером своей группы. Фото: EPA

За несколько дней до этого матча в стане англичан прогремел скандал. Сразу три игрока - Джейдон Санчо, Тэмми Абрахам и Бен Чилуэлл - приняли участие в вечеринке, за что не попали в заявку на товарищескую встречу с валлийцами. Это решение принял главный тренер "львов" Гарет Саутгейт. Что интересно - на поединок с бельгийцами Саутгейт вернул в заявку Санчо, а Чилуэллу с Абрахамом не нашлось места даже на скамейке запасных.

Фото: EPA
Футболисты сборной Германии одержали первую победу в Лиге наций

На знаменитый "Уэмбли" бельгийцы приехали в качестве лидеров группы 2 лиги "А": "красные дьяволы" набрали максимальные шесть очков в двух стартовых турах. Ну а англичане обыграли в гостях исландцев, а затем разошлись миром с датчанами.

В первом тайме встречи в Лондоне команды обменялись голами с пенальти: сначала с "точки" отличился Ромелу Лукаку, затем - Маркус Рэшфорд. Во второй половине англичане активизировались и вырвали победу благодаря голу полузащитника "Челси" Мэйсона Маунта.

Чемпион мира-2014 сборная Германии обыграла на выезде Украину (2:1). Эта победа стала знаковой для Бундестим, поскольку она стала первой для нее в истории в Лиге наций.

Перед выездом в Киев немцы провели товарищеский матч с турками, в котором, трижды ведя в счете, они умудрились сыграть вничью (3:3). Причем последний третий гол гости забили уже в компенсированное время. После встречи главный тренер сборной Германии Йоахим Лев откровенно признался, что он разочарован и зол. И призвал своих игроков быть более уверенными в себе.

Справедливости ради, у немцев есть проблемы с составом. Самое главное - отсутствие из-за легкого гриппа форварда лондонского "Челси" Тимо Вернера. Он остался в запасе на поединок с украинцами, а на острие вместо него вышел Серж Гнабри.

К слову, Германия не проигрывает уже 13 месяцев, серия без поражений - девять встреч. В последний раз немцы уступали больше года назад - в сентябре 2019 года в поединке с Нидерландами (2:4). Что касается непосредственно Лиги наций, то Бундестим понадобилось семь матчей, чтобы добиться победы. Ранее были четыре поражения и две ничьи.

В параллельном матче группы 4 Лиги "А" испанцы обыграли на своем поле Швейцарию (1:0). Благодаря победе "красная фурия" закрепилась на первом месте своего квартета, набрав семь очков. Далее идут немцы (пять очков), украинцы (три) и швейцарцы (одно).

Тем временем определились финалисты плей-офф Лиги наций. Восемь команд разыграют оставшиеся четыре путевки в финальную часть чемпионата Европы грядущим летом.

В финал плей-офф пробился один из соперников России по Лиге наций - Венгрия. Мадьяры обыграли на выезде Болгарию (3:1). В решающей схватке за право участия на Евро-2020 венгры сразятся с исландцами, оказавшимися сильнее румын (2:1).

Фото: Gettyimages
Месси принес победу Аргентине в матче отбора чемпионата мира-2022

Непростых побед добились сборные Словакии и Северной Ирландии. Обе команды выиграли в серии пенальти: словаки были удачливее ирландцев, а североирландцы - боснийцев.

Еще один соперник россиян по Лиге наций - Сербия, в драматичной борьбе обыграла на чужом поле Норвегию. Уже в концовке встречи, на 82-й минуте, гости вышли вперед усилиями Сергея Милинкович-Савича. Однако скандинавы сравняли счет, причем сделал это хавбек "Ростова" Матиас Норманн. И все же последнее слово в этом противостоянии осталось за сербами: в дополнительное время второй мяч забил Милинкович-Савич. Как итог - 2:1.

В решающей схватке за выход на Евро футболисты Любиши Тумбаковича встретятся с Шотландией, переигравшей в серии пенальти израильтян. За последнюю путевку на турнир поборются Грузия и Северная Македония. Финальные матчи состоятся 12 ноября.

Тем временем

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выразил надежду, что наказание столичного "Спартака" за нарушение требований безопасности, введенных из-за коронавируса, будут адекватными. Об этом сообщается в пресс-релизе РПЛ.

Фото: Miguel MEDINA / AFP
СМИ: "Спартак" возьмет в аренду у "Челси" футболиста Виктора Мозеса

Заседание Тушинского районного суда Москвы по делу о наказании "Спартака" за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче с "Зенитом" назначено на понедельник.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подал в суд на "Спартак". В своем заявлении организация утверждает следующее: клуб не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах. Также сообщалось, что на арене находились более 20,7 тысячи человек (максимальная вместимость - 45 тысяч зрителей).

В ведомстве подчеркнули, что по итогам расследования на генерального директора и юридическое лицо АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и административные материалы направлены в Тушинский районный суд. Эта статья предусматривает административное наказание в виде штрафа для должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций 2020/2021

Главное сегодня

Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина
Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
Боярский считает "Спартак" "мизерным соперником" для "Зенита"
Российский боксер осужден в США за нападение на женщину