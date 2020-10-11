Талибы выразили надежду на переизбрание Трампа и вывод войск США

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) надеется на победу Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах в США. Об этом заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид в интервью телеканалу CBS News.

Свою поддержку он связал с надеждой на то, что Трамп положит конец американскому военному присутствию в Афганистане, пишет РИА Новости Муджахида. По словам другого представителя движения, нынешний президент США может быть "нелепым" для всего остального мира, но он здравомыслящий и мудрый для "Талибана".

Напомним, в феврале этого года США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Американцы пообещали вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана.