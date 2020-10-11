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11.10.2020 06:51
Рубрика: Общество

В центре Гамалеи рассказали о реакциях на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Организмы мужчин и женщин проявляют одинаковую реакцию на вакцину от коронавируса. Однако более точные данные появятся только после завершения пострегистрационных испытаний.

Первая партия вакцины "Спутник V" готовится к промышленному выпуску

Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, возможно, когда будет провакцинировано несколько десятков тысяч человек, то тогда статистически достоверная разница в реакциях может и обнаружится. Пока же врачи ничего не заметили, пишет РИА Новости.

Напомним, в августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную учеными Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, масштабный ввод этой вакцины в гражданский оборот начнется в конце октября - начале ноября.

В комитете Госдумы по охране здоровья предложили выдвинуть разработчиков этой вакцины на соискание Нобелевской премии в 2021 году. Как отметил зампред комитета Леонид Огуль, это научное открытие, масштаб которого трудно переоценить, так как оно послужит на благо всего человечества.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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