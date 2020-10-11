В центре Гамалеи рассказали о реакциях на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин

Организмы мужчин и женщин проявляют одинаковую реакцию на вакцину от коронавируса. Однако более точные данные появятся только после завершения пострегистрационных испытаний.

Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, возможно, когда будет провакцинировано несколько десятков тысяч человек, то тогда статистически достоверная разница в реакциях может и обнаружится. Пока же врачи ничего не заметили, пишет РИА Новости.

Напомним, в августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную учеными Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, масштабный ввод этой вакцины в гражданский оборот начнется в конце октября - начале ноября.

В комитете Госдумы по охране здоровья предложили выдвинуть разработчиков этой вакцины на соискание Нобелевской премии в 2021 году. Как отметил зампред комитета Леонид Огуль, это научное открытие, масштаб которого трудно переоценить, так как оно послужит на благо всего человечества.