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11.10.2020 15:00
Рубрика: Видео

Видео: выгуливающий черепаху пешеход растрогал автомобилистов

Текст: Вадим Давыденко

Этот ролик просмотрели десятки тысяч пользователей по всему миру, а тысячи - поставили лайк, хотя вы не увидите тут ни обычных для этой нашей рубрики леденящих душу аварий, ни головокружительных полицейских погонь.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Здесь, строго говоря, вообще почти ничего не происходит. Пожилой, еле передвигающий ноги пешеход с трудом переходит дорогу, ведя на поводке своего питомца. Все бы ничего, но питомец - не пес, не кот и даже не карликовая свинья, а черепаха. Такая же старая, судя по размерам, как и ее хозяин, и столь же неторопливая. Куда спешить, согласитесь, если на двоих пешеходу и его любимцу лет триста? Они уже всё везде успели.

Примечательна реакция водителей, терпеливо ждущих, пока дедушка и его необычный домашний питомец переползут таки через дорогу. Никто не сигналит пешеходу, не машет руками и не выкрикивает обидные слова. Понимают, что тоже в старости станут пожилыми и медлительными, а в следующей жизни - возможно и черепахами.

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