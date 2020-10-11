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11.10.2020 02:31
Рубрика: Власть

Владимир Путин заявил о стабильной работе АПК в период пандемии

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Предприятия российского агропромышленного комплекса (АПК) продолжали стабильно работать даже в условиях пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем работников сельского хозяйства.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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Работники АПК трудились, проявляя не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество. Не было допущено сбоев в поставках продовольствия, в полном объеме и своевременно проведены посевная и уборочная кампании, подчеркнул президент в эфире телеканала "Россия-24".

Путин отметил, что работники отрасли обеспечивают продовольственную безопасность России, а также укрепляют позиции нашей страны как одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Без их высокого профессионализма, энергии и самоотдачи нынешние достижения АПК были бы невозможны, подчеркнул президент.

Ранее агентство Bloomberg заявило о том, что в последние годы Россия продемонстрировала ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы. Российское зерно покупают более ста стран, включая Египет, Филиппины, Саудовскую Аравию. А недавно к этому списку присоединился Алжир (третий в мире импортер зерна), что авторы статьи назвали "прорывом".

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