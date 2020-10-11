Восьмерка бюджетных спорткаров: подержанные "пушки" от 300 000 рублей

Компания Volkswagen анонсировала выход спортивной версии нового поколения Polo под незамысловатым названием Sport, которая пришла на смену прошлой генерации GT. Иллюзий, конечно, никаких нет: под дерзким именем, как и раньше, скрывается просто набор яркого стайлинга для экстерьера и интерьера, хотя с мотором 1.4 TSI мощностью 125 сил новый бюджетник едет неплохо. А ведь буквально недавно на российском рынке продавалась просто россыпь "заряженных" моделей массовых брендов, которые могли довольно легко утереть нос премиуму и подарить кайф пилоту. Смотрим, почем сегодня продают подержанные "зажигалки".

Peugeot 207 GT\RC

Годы выпуска: 2006-2015

Мощность двигателя: 150\175 л.с.

Динамика: 8,1\7,1 сек до 100 км\ч

Цена: от 300 000 рублей

Гражданские наследники великого раллийного прошлого компании Peugeot. На российском рынке были представлены сразу две модификации - попроще GT и поспортивнее RC.

Первая версия - это считай обычная, но богато оснащенная комплектация со 150-сильным турбомотором 1.6. А вот исполнение RC - полноценная "зажигалка" на 175 "лошадок" с настроенной подвеской, выхлопом, адаптированной "механикой" и гоночными креслами-ковшами в салоне.

К сожалению, франко-немецкий двигатель серии Prince, особенно первых лет выпуска, оказался технически ненадежным, а уж при ударных нагрузках на спортверсиях и вовсе превратился в головную боль. Турбина, система ГРМ и даже головка блока менялись на Peugeot еще когда они были гарантийными. Сегодня силовые агрегаты на некоторых машинах поменяны или откапиталены не по одному разу, но и цена на адреналиновые Peugeot считай невелика.

Mazda 3 MPS

Фото: Пресс-служба Mazda.

Годы выпуска: 2006-2013

Мощность двигателя: 260 л.с.

Динамика: 6,1 сек до 100 км\ч

Цена: от 300 000 рублей

Без преуменьшения культовая машина середины 2000-х и мечта многих мальчишек.

Главный конкурент такой легенды как Subaru WRX и одна из самых "злых" гражданских машин с отличным показателем удельной мощности. Благодаря своей популярности, относительной надежности и доступности продержалась на конвейере два поколения и стала основой для множества тюнинговых проектов.

Сегодня Mazda 3 MPS - не редкость на вторичном рынке, причем предложения отличаются крайним разнообразием: от полуубитых экземпляров и жертв кустарного тюнинга до хорошо сохранившихся образцов в стоковом исполнении, за которые могут просить и миллион рублей.

Skoda Fabia II\Octavia II RS

Фото: Пресс-служба Skoda.

Годы выпуска: 2010-2014

Мощность двигателя: 180\200 л.с.

Динамика: 7,3 сек до 100 км\ч

Цена: от 350 000 рублей

Fabia - один из самых доступных спортхэтчей своего времени. Машина отличается крайне удачным сочетанием практичности с гоночным характером.

Собственно, как и Octavia со своим огромным багажником. Нередко в объявлениях даже можно встретить фразу "покупалась для жены и детей" или для "скоростных поездок на дачу".

Fabia RS оснащена высокофорсированным мотором 1.4TSI и роботом DSG (по сути, та же пара, что сегодня стоит на Polo и Rapid), отлично настроенной подвеской и рулевым управлением. Нередко "Фабию" можно встретить на любительских кольцевых гонках младших классов, где она очень достойно сражается с мощными BMW или заряженными "японцами".

Octavia RS - это скорее сверхскоростной лайнер, который, конечно, и на треке в грязь лицом не ударит, но куда интереснее на нем наматывать километры на серпантинах по дороге в Ниццу или "валить спидометр" на баварских автобанах.

К сожалению, маленький, но очень нагруженный мотор "Фабии" слаб на ресурс. Если способности машины использовали хотя бы процентов на семьдесят, значит после 100 тыс.км двигатель гарантированно нужно будет готовить к "капиталке", что обычно и происходит.

А вот 2.0-литровик "Октавии" практически "гражданский" - такой же, к примеру, стоит на "Тигуанах" или моделях Audi, выдавая и большую мощность. Правда, сам по себе мотор 2.0 TSI не является эталоном надежности, так что смотреть все равно нужно крайне внимательно.

Ford Focus II ST

Фото: Пресс-служба Ford.

Годы выпуска: 2005-2011

Мощность двигателя: 225 л.с.

Динамика: 6,8 сек до 100 км\ч

Цена: от 300 000 рублей

Еще один "заряженный" автомобиль, отличающийся отличной динамикой при умеренном нраве и хорошим набором практичных качеств за разумные деньги.

Focus ST не был идеален на треке и в виражах из-за тяжеленного мотора, зато на обычных дорогах не вытряхивал из водителя и пассажиров душу. Focus ST не выглядел как заправский раллийный болид, но когда надо мог оставить весь транспортный поток далеко позади, что многим очень нравилось: уделывать на "Фокусе" со светофора какую-нибудь "пятерку" BMW для многих превратилось в главное развлечение.

Сегодня одним из достоинств машины является большой выбор на вторичном рынке и относительная ремонтопригодность. Практически все объявления пестрят списками, что и как сделал прошлый и нынешний хозяин, а также, где работает грамотный мастер.

Opel Corsa\Astra OPC

Фото: Пресс-служба Opel.

Годы выпуска: 2005-2011

Мощность двигателя: 192\240 л.с.

Динамика: 7,2\6,4 сек до 100 км\ч

Цена: от 350 000 рублей

Уникальная для массового автопрома ситуация, когда компания выкатывает целую линейку по-настоящему заряженных моделей, включая седан и, что самое удивительное, два минивэна.

Да-да, в опелевской спорт-гамме OPC была даже семиместная Zafira. Так или иначе, двумя главными машинами российского рынка стали Corsa и Astra.

Немцы, в отличие от Ford и Mazda, не стали стеснятся и нарядили свои модели и агрессивным обвесом, и яркими цветами, самым узнаваемым из которых стал голубой Arden Blue. Причем, хэтчбэки были действительно с характером, что особенно касается "Астры" - это один из самых быстрых автомобилей своего класса, способный обойти в том числе и Focus ST.

Volkswagen Golf GTi V\VI

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Годы выпуска: 2004-2012

Мощность двигателя: 200\210 л.с.

Динамика: 7,2\6,9 сек до 100 км\ч

Цена: от 400 000 рублей

Ожидаемо один из самых популярных хот-хэтчей Европы в целом и России в частности. Volkswagen выпускает заряженный Golf аж с 1976 года, так что к сегодняшнему дню в разработке уже восьмое поколение, фанаты которого молятся, чтобы оно не стало электрическим.

В России одними из самых распространенных стали модели V и VII поколений, продажи которых пришлись на середину нулевых, так что выбор среди объявлений есть.

Технически Golf GTi повторяет Octavia RS с поправкой на более легкий кузов и лучше оснащенные комплектации. Также умеренно форсированный мотор дает некий запас прочности в заботливых руках, а выбор механики избавляет от проблем с роботом DSG. Правда, среди владельцев немало фанатов всевозможного чип-тюнинга, которые порой выжимают из двигателя по 300 и более лошадей, что для машины становится фатальным.

Выводы

В целом же хочется напомнить, что "заряженные" модификации покупали не для того, чтобы ездить на них в "Пятерочку" на акции. А с учетом возраста и пробегов, если машина берется из непроверенных рук, покупка "за недорого" может обернуться бесконечным ремонтом.