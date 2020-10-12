Axios: Трамп хочет до выборов заключить с Россией сделку по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп планирует достичь договоренностей с Россией по контролю над ядерными вооружениями до выборов, намеченных на третье ноября этого года. Такую информацию распространил новостной портал Axios, ссылаясь на свои источники.

По их данным, в вашингтонской администрации полагают, что принципиальная договоренность с Москвой уже достигнута. Кроме того, власти США убеждены, что подготовку соглашения удастся завершить уже через неделю после того, как переговоры "всерьез возобновятся", пишет ТАСС.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассчитывают в течение двух с половиной недель достичь договоренностей с Россией о временной заморозке общего числа находящихся у обеих сторон ядерных боеголовок и продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США довели ситуацию с продлением СНВ-3 фактически до цейтнота, а теперь выдвигают Москве заведомо неприемлемые условия. Так он прокомментировал статью в газете Politico, в которой шла речь о возможности увеличения числа развернутых американских ядерных боезарядов в случае непродления Договора.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Москва неоднократно сообщала, что готова продлить СНВ-3 без всяких предварительных условий.