Новости

В США 11-летний мальчик угнал школьный автобус и спровоцировал погоню 06:32
Эпидемиолог: Выход на плато по COVID-19 в РФ возможен через 10-20 дней 06:18
Белый дом выступил за очное проведение отмененных президентских дебатов 05:44
Axios: Трамп хочет до выборов заключить с Россией сделку по ядерному оружию 05:05
Губернатор Нью-Йорка может стать генпрокурором США 04:55
Главный инфекционист США отреагировал на свое участие в агитации за Трампа 04:49
Выздоровевший Трамп возобновит проведение предвыборных митингов 04:28
ВКС России ликвидировали 28 очагов пожаров в Сирии 03:47
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле 03:40
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире 03:35
Госдеп США опубликует письма Хиллари Клинтон 03:07
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября 02:53
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-13 02:40
Два человека погибли во время урагана "Дельта" в США 02:31
Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ 02:21
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса 02:18
У берегов Туниса 11 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки 01:49
Синоптики рассказали о длительности бархатного сезона на курортах России 01:42
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах 01:40
Twitter счел вводящей в заблуждение публикацию Трампа о коронавирусе 00:28
Москве скончались 34 пациента с коронавирусом 00:02
Росстат больше остальных ведомств потратил в этом году на IT 00:00
Прокурор Подмосковья взял под контроль расследование убийства ребенка 11.10.2020
Экипаж Русинова не добрался до финиша в Монце 11.10.2020
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 11.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 05:05
Рубрика: В мире

Axios: Трамп хочет до выборов заключить с Россией сделку по ядерному оружию

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Президент США Дональд Трамп планирует достичь договоренностей с Россией по контролю над ядерными вооружениями до выборов, намеченных на третье ноября этого года. Такую информацию распространил новостной портал Axios, ссылаясь на свои источники.

Фото: KAREN BLEIER / AFP
Американский эксперт раскритиковал позицию США по договору СНВ-3

По их данным, в вашингтонской администрации полагают, что принципиальная договоренность с Москвой уже достигнута. Кроме того, власти США убеждены, что подготовку соглашения удастся завершить уже через неделю после того, как переговоры "всерьез возобновятся", пишет ТАСС.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассчитывают в течение двух с половиной недель достичь договоренностей с Россией о временной заморозке общего числа находящихся у обеих сторон ядерных боеголовок и продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США довели ситуацию с продлением СНВ-3 фактически до цейтнота, а теперь выдвигают Москве заведомо неприемлемые условия. Так он прокомментировал статью в газете Politico, в которой шла речь о возможности увеличения числа развернутых американских ядерных боезарядов в случае непродления Договора.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Москва неоднократно сообщала, что готова продлить СНВ-3 без всяких предварительных условий.

В мире США Россия и США

Главное сегодня

Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Бывший повар Елизаветы Второй раскрыл секреты королевского меню
В Венеции впервые использовали новую систему дамб