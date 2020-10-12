Дело Ивана Голунова передано в Генпрокуратуру

24 сентября Басманный суд ограничил бывших полицейских в сроках ознакомления с этим делом до 5 октября. Это было сделано для того, чтобы обвиняемые не смогли затягивать передачу дела в суд, ссылаясь на свое законное право знакомиться с его материалами. Объем дела составляет 24 тома, в него входят вещественные доказательства, документы, 5 телефонов, ноутбук, 39 электронных носителей информации.

По делу проходят пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Один из них находится под домашним арестом, остальные - в СИЗО, меру пресечения всем продлили в последний раз до 7 декабря.

Сначала всех фигурантов обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. В августе СК добавил им статью о совершении преступления организованной группой.