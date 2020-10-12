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Рубрика: Происшествия

24 тома на пути в суд

Дело Ивана Голунова передано в Генпрокуратуру
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 229(8283)
Резонансное уголовное дело в отношении бывших московских полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, а именно в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, вскоре будет рассмотрено в суде. "Дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд", - сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста.

24 сентября Басманный суд ограничил бывших полицейских в сроках ознакомления с этим делом до 5 октября. Это было сделано для того, чтобы обвиняемые не смогли затягивать передачу дела в суд, ссылаясь на свое законное право знакомиться с его материалами. Объем дела составляет 24 тома, в него входят вещественные доказательства, документы, 5 телефонов, ноутбук, 39 электронных носителей информации.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
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По делу проходят пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Один из них находится под домашним арестом, остальные - в СИЗО, меру пресечения всем продлили в последний раз до 7 декабря.

Сначала всех фигурантов обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. В августе СК добавил им статью о совершении преступления организованной группой.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура

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