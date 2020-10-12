Доктор Рошаль прокомментировал поведение россиян во время пандемии

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии. Комментируя рост числа инфицированных и госпитализированных с диагнозом COVID-19, он отметил, что несмотря на всевозможные предупреждения, люди продолжают легкомысленно относятся к вопросам защиты организма от болезней.

"Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной. Многие полагаются на русский авось, собираются большими компаниями в которых все находятся без масок. А ведь эта простая мера поможет не только самому человеку не заразиться, но и защищает окружающих", - цитирует эксперта "Московский комсомолец".

Ранее в Роспотребнадзоре озвучили сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России. Специалисты предполагают, что это произойдет в течение следующих 10-20 дней. Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила такие сроки тем, что многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября - начале октября. Это позволит замедлить темпы прироста новых случаев коронавируса.