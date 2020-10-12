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12.10.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Экс-работник АЗС рассказал о способах обмана клиентов

Текст: Майя Бирюкова
Заправлять машину на безымянных АЗС может быть просто опасно: недолив - меньшее, что может случиться с клиентом. Самое распространенное нарушение касается качества топлива.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом aif.ru на условиях анонимности рассказал Денис, бывший сотрудник компании, владеющей сетью заправочных станций в России. По его словам, при сливе бензовоза случается так, что с бензином смешивается дизельное топливо. При большом смешении оформляют случившееся специальным актом и отправляют смесь на переработку. Но чаще всего - размешивают до нужных концентраций и продают.

Фото: Сергей Михеев
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Если в смесь попало больше солярки, то проходит она под видом дизельного топлива, если наоборот - то под видом бензина. На безымянных колонках на трассе Денис рекомендовал проверять паспорт на топливо, смотреть срок его давности. Попросить документ можно на кассе.

У заправщиков есть свои способы обмануть клиента. Например, незаметно слить часть топлива в канистру. Зачастую такие вещи происходят в сговоре с оператором станции.

Был также случай, когда на счетчиках стояли микросхемы, благодаря которым каждый потребитель недополучал процентов пять от оплаченного топлива. Вскрылось это при продаже АЗС. Доказать такое нарушение практически невозможно, поскольку выдает счетчик нужные цифры. В современное оборудование сложнее встроить что-то подобное.

На трассах могут стоять заправки под флагами и цветами известных брендов, но если присмотреться - ничего общего с ними подобные АЗС не имеют.

Опознать работающие по франшизе станции довольно просто: на дверях или на прилавке будет написано, что это ИП или малоизвестное ООО. Они могут, к примеру, продавать нормальное топливо, но масла и прочие технические жидкости будут сомнительного качества. Купить здесь самую простую "омывайку" будет опасно. Но и за качеством бензина, вероятнее всего, здесь ведется низкий контроль.

Также экс-сотрудник АЗС не рекомендовал покупать на заправках продукты питания. До станции на трассе вряд ли регулярно добирается Роспотребнадзор, а значит продаваться может все, что угодно. Как правило, еду замораживают, а потом разогревают, причем это может происходить не один раз. Кроме того, на заправках водятся тараканы и мыши, поэтому если есть возможность не покупать здесь продукты, лучше воздержаться.

#бензин