Эксперт назвал срок службы смартфонов

Из-за ограниченного срока жизни батареи смартфоны следует менять примерно раз в три года. Об этом рассказал руководитель портала Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

"Смартфоны по восприятию покупателей приближаются к бытовой технике, которую меняют, когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями. Покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн. Для них все стало одинаковым. Они дольше пользуются старым смартфоном, их сложнее заставить купить новый. Средний срок использования одного аппарата приближается к трем годам", - цитирует эксперта радио Sputnik.

Смартфон, который не меняют по истечении трех лет, будет все меньше работать без подзарядки из-за деградации батареи. По словам Дмитрия Рябинина, уменьшаться емкость аккумулятора начинает уже через два года работы телефона. Как только проявляются проблемы с батареей, нужно идти в сервисный центр и тратить дополнительные средства на продление жизни любимого аппарата. Быстрая зарядка только ускорит процесс деградации аккумулятора.

Ранее эксперты рассказали, что надо делать, если смартфон упал в воду. Правильная и своевременная реакция способна реанимировать телефон. Прежде всего нужно вытащить аппарат из воды, вынуть батарею, SIM-карту и карту памяти. Не стоит самостоятельно включать телефон или сушить его феном. А вот показать его специалистам сервисного центра - как раз стоит. Они помогут убрать оставшуюся воду из аппарата, чтобы коррозия не нанесла ему вреда.