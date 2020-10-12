Новости

В "Роскосмосе" рассказали о разработке ядерного буксира 07:53
Швейцария снова ввела карантин для россиян 07:45
В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке 07:13
Баскетболисты "Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17 раз 06:48
На Камчатке усилят меры профилактики из-за распространения COVID-19 06:47
Эксперт назвал срок службы смартфонов 06:42
В США 11-летний мальчик угнал школьный автобус и спровоцировал погоню 06:32
Роспотребнадзор: Выход на плато по COVID-19 в РФ возможен через 10-20 дней 06:18
Белый дом выступил за очное проведение отмененных президентских дебатов 05:44
Axios: Трамп хочет до выборов заключить с Россией сделку по ядерному оружию 05:05
Губернатор Нью-Йорка может стать генпрокурором США 04:55
Главный инфекционист США отреагировал на свое участие в агитации за Трампа 04:49
Выздоровевший Трамп возобновит проведение предвыборных митингов 04:28
ВКС России ликвидировали 28 очагов пожаров в Сирии 03:47
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле 03:40
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире 03:35
Госдеп США опубликует письма Хиллари Клинтон 03:07
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября 02:53
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-13 02:40
Два человека погибли во время урагана "Дельта" в США 02:31
Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ 02:21
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса 02:18
У берегов Туниса 11 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки 01:49
Синоптики рассказали о длительности бархатного сезона на курортах России 01:42
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах 01:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 06:42
Рубрика: Общество

Эксперт назвал срок службы смартфонов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за ограниченного срока жизни батареи смартфоны следует менять примерно раз в три года. Об этом рассказал руководитель портала Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Фото: iStock
Эксперт назвал ситуацию для срочного отключения интернета и смартфона

"Смартфоны по восприятию покупателей приближаются к бытовой технике, которую меняют, когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями. Покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн. Для них все стало одинаковым. Они дольше пользуются старым смартфоном, их сложнее заставить купить новый. Средний срок использования одного аппарата приближается к трем годам", - цитирует эксперта радио Sputnik.

Смартфон, который не меняют по истечении трех лет, будет все меньше работать без подзарядки из-за деградации батареи. По словам Дмитрия Рябинина, уменьшаться емкость аккумулятора начинает уже через два года работы телефона. Как только проявляются проблемы с батареей, нужно идти в сервисный центр и тратить дополнительные средства на продление жизни любимого аппарата. Быстрая зарядка только ускорит процесс деградации аккумулятора.

Ранее эксперты рассказали, что надо делать, если смартфон упал в воду. Правильная и своевременная реакция способна реанимировать телефон. Прежде всего нужно вытащить аппарат из воды, вынуть батарею, SIM-карту и карту памяти. Не стоит самостоятельно включать телефон или сушить его феном. А вот показать его специалистам сервисного центра - как раз стоит. Они помогут убрать оставшуюся воду из аппарата, чтобы коррозия не нанесла ему вреда.

Общество

Главное сегодня

Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19