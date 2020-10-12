Если у водителя врачи выявят заболевание, противопоказанное для управления автомобилем, об этом сразу станет известно в Госавтоинспекции. Действие медсправки такого водителя будет приостановлено на время обследования. Если заболевание подтвердится, ранее выданное медицинское заключение аннулируют. Это послужит поводом и для аннулирования водительского удостоверения.

Придя на прием к врачу, пациент должен быть готов к тому, что его по диагнозу могут лишить прав. Фото: РИА Новости

Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон о безопасности дорожного движения поступил в правительственную комиссию по законопроектной деятельности.

Правда, пока не был рассмотрен. Напомним, что этот документ был разработан МВД и получил одобрение минздрава. То есть эти ведомства пришли к взаимопониманию, хотя начиная с 2010 года минздрав стойко отказывался предоставлять такую информацию, ссылаясь на врачебную тайну.

Между тем необходимость в получении автоинспекцией такой информации возникла не на пустом месте. Дело в том, что сейчас те, кто не работает водителем, в основном проходят медкомиссию раз в десять лет. При замене прав. За этот период все что угодно может с человеком произойти. Однако из-за того, что между минздравом и МВД до сих пор не был налажен обмен информацией, те, у кого вдруг появились противопоказания или медицинские ограничения к управлению автомобилем, продолжали ездить за рулем.

Причем аннулированием их прав занималась уже прокуратура. В течение последних трех лет было установлено более 95,5 тысячи случаев наличия у водителей медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами. 15 448 случаев в 2017 году, 28 603 - в 2018 году и 51 454 - в 2019 году.

В связи с этим более 36 тысяч водительских удостоверений было аннулировано на основании судебных решений о прекращения права на управление транспортными средствами. Из них 11 478 водительских удостоверений было аннулировано в 2017 году, 12 866 - в 2018 году и 18 110 - по итогам 2019 года.

В остальных случаях было прекращено право управления отдельными категориями транспорта с выдачей новых водительских удостоверений.

Водительская медсправка будет оформляться не только в бумажном, но и в электронном виде и тут же будет доступна ГИБДД

Как это будет работать? Представим, что в больницу попал человек с каким-то заболеванием, с которым нельзя управлять автомобилем. Врач фиксирует эту информацию в медицинской информационной системе больницы либо в региональной единой информационной системе здравоохранения. А также информация предоставляется в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Предполагается, что к моменту вступления в силу этих поправок такая информационная система уже будет работать. И более того, она будет взаимодействовать с информационной системой ГИБДД. Кстати, срок вступления в силу поправок предполагается с 1 июля 2022 года. То есть на разработку и отлаживание информационного взаимодействия времени предостаточно.

Откуда врач узнает, что пациент имеет право управления? Это он увидит в той самой базе, в которую будет вносить информацию. После этого он должен будет направить водителя на необходимые исследования, лечение, а также на проведение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, которое проводится врачом-специалистом по профилю выявленного заболевания.

На период проведения обследования действие ранее выданного заключения - той самой водительской медсправки - приостанавливается. О чем через единую информационную систему извещается ГИБДД.

Если в результате обследования диагноз подтвердится или водитель проигнорирует назначенные обследования, а также не пройдет внеочередное медосвидетельствование, то ранее выданное заключение о его допуске к управлению будет аннулировано. Информация об этом также поступит через единую информационную систему в ГИБДД, которая уже на основании этого подготовит материалы для аннулирования водительского удостоверения.

Напомним, что лишить водителя прав может только суд. Именно так сейчас и происходит, когда прокуратура направляет запрос в медучреждение для получения подтверждения допуска к управлению того или иного водителя, и на основании полученных данных подает в суд на аннулирование водительского удостоверения.

В предложенной процедуре не будет больше прокуратуры, а информация от медиков будет непосредственно поступать в ГИБДД.

Помимо противопоказаний, есть еще показания к управлению с определенными ограничениями. Если возникли такие болезни, то эта информация таким же образом дойдет до ГИБДД и станет поводом для оформления прав с учетом этих ограничений.

Кстати, сама водительская медсправка будет оформляться не только в бумажном, но и в электронном виде, подписываться усиленной квалифицированной подписью врача и тут же будет доступна для Госавтоинспекции.