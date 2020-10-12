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Рубрика: В мире

Главный инфекционист США отреагировал на свое участие в агитации за Трампа

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Фото: Graeme Jennings/Pool via AP Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Фото: Graeme Jennings/Pool via AP
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Фото: Graeme Jennings/Pool via AP

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не разрешал использовать свое имя и слова для агитации в поддержку переизбрания республиканца Дональда Трампа президентом США на второй срок. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"За годы работы на госслужбе я никогда не поддерживал официально ни одного из кандидатов. Комментарий в рекламном ролике Республиканской партии - вырван из контекста. Месяцы назад я говорил об усилиях, предпринимаемых представителями федеральных медицинских органов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

После выписки переболевшего коронавирусом президента США из медцентра, избирательный штаб разместил видеоролик, в котором слова инфекциониста создают впечатление, будто он придерживается самого высокого мнения о том, как администрация республиканца справляется с пандемией. Фраза Фаучи, смонтированная из двух частей, вместе звучит, как: "Не могу представить, что кто-то мог бы делать больше". На возмущение инфекциониста о своем участии в рекламе уже отреагировал и американский лидер.

"Это действительно собственные слова доктора Фаучи. По мнению некоторых губернаторов, мы проделали "феноменальную" работу. Многие согласны. А теперь, впереди всех прогнозов, будут вакцины и лекарства", - написал Трамп в Twitter.

Главный инфекционист каждый день дает СМИ множество интервью. Интерес к ним обусловлен не столько пандемией коронавирусной инфекции, сколько тем, что мнение Фаучи часто расходится с позицией президента США. Ранее в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп отметил, что считает главного инфекциониста Соединенных Штатов несколько склонным к паникерству. В ответ на это заявление директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний назвал себя реалистом.

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