Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное

13 октября Госдума рассматривает в первом чтении проект нового конституционного закона "О правительстве РФ", который был внесен в парламент в составе президентского пакета. О том, какие новации предложены в этом документе, "Российской газете" в интервью рассказал официальный представитель президента, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников. Главное:

- Будет усилена роль парламента при подборе кандидатов на посты членов правительства. Указывается порядок освобождения от должности членов правительства и порядок прекращения полномочий всего кабинета министров. В том числе, Государственная Дума может выразить недоверие правительству, и оно должно будет уйти в отставку.

- Закрепляются обновленные полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.

- Правительство обеспечивает гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума в целом по стране - такая норма введена впервые.

- Президент в соответствии с Конституцией осуществляет общее руководство правительством, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие кабинета министров и иных органов, входящих в единую систему публичной власти.

- Председатель правительства определяет основные направления деятельности и организует работу возглавляемого кабинета министров. Он несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий.

- Президент осуществляет непосредственное руководство деятельностью федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти, которые относятся к "силовому блоку" в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти. Руководство деятельностью других министерств и ведомств осуществляет правительство.

- "Силовой блок" - Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД и другие федеральные органы исполнительной власти, которыми руководит непосредственно президент, - руководители таких министерств назначаются главой государства после консультаций с Советом Федерации. Президент вносит представления по кандидатурам, а сенаторы не позднее недельного срока информируют главу государства в письменной форме о результатах рассмотрения.

- Премьер-министр, его заместители и федеральные министры (кроме министров "силового блока") назначаются президентом после их утверждения Государственной Думой. Кандидатура председателя правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров - председателем правительства. Президент после утверждения Госдумой обязан их назначить, но в последующем может отстранить любого из них.

- В случае, если Дума трижды отклоняет кандидатуру председателя правительства, президент может назначить его без утверждения парламентом. В этом случае глава государства вправе, но не обязан распустить Госдуму и назначить новые выборы.

- В случае трехкратного отклонения парламентом кандидатур заместителей главы кабинета или федеральных министров президент может назначить их из числа представленных ему премьер-министром лиц без утверждения Думой.

- Если после трехкратного отклонения кандидатур вице-премьеров и федеральных министров более 1/3 должностей остаются вакантными (без учета министров "силового блока"), то президент может распустить Госдуму и назначить новые выборы.

- Глава государства может освободить от должности любого из членов правительства, в том числе председателя без роспуска правительства.

Полностью интервью Павла Крашенинникова читайте здесь.