Указ губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 280-уг "О признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Иркутской области"

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз "О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Признать утратившими силу:

указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

указ Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года № 61-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 27 марта 2020 года № 65-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 29 марта 2020 года № 67-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 31 марта 2020 года № 70-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 1 апреля 2020 года № 74-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 78-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 6 апреля 2020 года № 84-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 92-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 10 апреля 2020 года № 96-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 13 апреля 2020 года № 101-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2020 года № 110-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 17 апреля 2020 года № 112-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 24 апреля 2020 года № 116-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 25 апреля 2020 года № 117-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 26 апреля 2020 года № 118-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 29 апреля 2020 года № 125-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 132-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 1 мая 2020 года № 133-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 7 мая 2020 года № 141-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от И мая 2020 года № 143-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 12 мая 2020 года № 144-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 146-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 22 мая 2020 года № 159-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 25 мая 2020 года № 164-уг "О внесении изменений в Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки)";

указ Губернатора Иркутской области от 29 мая 2020 года № 165-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 2 июня 2020 года № 170-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 5 июня 2020 года № 172-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 13 июня 2020 года № 179-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 21 июня 2020 года № 182-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 26 июня 2020 года № 187-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 29 июня 2020 года № 189-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 2 июля 2020 года № 193-уг "О внесении изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

указ Губернатора Иркутской области от 9 июля 2020 года № 203-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 10 июля 2020 года № 204-уг "О внесении изменения в пункт 19 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки)";

указ Губернатора Иркутской области от 21 июля 2020 года № 208-уг "О признании утратившим силу подпункта 4 пункта 7 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

указ Губернатора Иркутской области от 24 июля 2020 года № 214-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 31 июля 2020 года № 224-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 8 августа 2020 года № 232-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 10 августа 2020 года № 233-уг "О внесении изменений в пункт 6 указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 10 августа 2020 года № 234-уг "О внесении изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2020 года № 238-уг "О внесении изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

указ Губернатора Иркутской области от 21 августа 2020 года № 241-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 28 августа 2020 года № 248-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от И сентября 2020 года № 261-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг";

указ Губернатора Иркутской области от 28 сентября 2020 года № 271-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







