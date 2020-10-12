Кабмин скорректирует перечень лесопродукции, запрещенной к вывозу за границу

Правительство скорректирует перечень стратегически важных лесных товаров, которые запрещены для вывоза за границу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. "Это позволит устранить лазейку, когда более дорогой товар вывозился недобросовестными лесоэкспортерами под видом менее ценного, и прекратить практику экспорта этого сырья, запретив откровенно криминальные схемы вывоза продукции", - заявил глава кабмина.

Ранее президент заявил о необходимости применения новых подходов в борьбе с незаконной вырубкой леса, в том числе поручил с 2022 года ввести полный запрет на экспорт необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.