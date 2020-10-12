Поступавшие за последние дни сообщения о ситуации в зоне конфликта вызывают тревогу. Стороны обвиняют друг друга в несоблюдении режима прекращения огня. По сообщениям работающих в Степанакерте российских журналистов, в городе за эти дни неоднократно включалась сирена воздушной тревоги. По информации минобороны Армении, город подвергся артиллерийским обстрелам с азербайджанской стороны. Ереван заявляет о несоблюдении договоренностей противником и настаивает на использовании механизмов, которые позволили бы контролировать перемирие. "Хочу подчеркнуть важность внедрения верификационного механизма, который позволит достигнуть установления этого режима", - заявил министр Мнацаканян на встрече с главой российского МИДа.

В министерстве обороны Азербайджана в свою очередь заявили, что ситуация в зоне конфликта в последние дни остается "стабильно напряженной". Баку сообщил о попытках противника атаковать позиции азербайджанской армии на Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях. В минобороны республики при этом отметили, что уничтожили значительное число боевой техники противника.