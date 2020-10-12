Новости

В Мексике впервые выявили и грипп, и коронавирус у одного пациента 20:38
В РФПИ оценили сроки широкого применения вакцины "Спутник V" в РФ и за рубежом 20:30
Москалькова поддержала повышение молодежного возраста до 35 лет 20:19
Россияне увидят противостояние Марса 20:08
Российские сериалы и телешоу попали в престижный международный рейтинг 19:58
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность 19:45
Фестивали еврейского кино открылись в Петербурге и Екатеринбурге 19:38
Росреестр за неделю обработал более полумиллиона заявлений 19:22
Банк России готовит мобильное приложение для оплаты через СБП 19:07
В конкурсе "CASE-IN" победили школьники из Кемерова, Самары и Мордовии 18:37
В Госдуме проконтролируют подготовку нормативных актов 18:36
Матвиенко призвала соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе 18:23
Информационные системы не готовы к проведению онлайн-собраний жильцов 17:54
Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте 17:45
Ленинградский вокзал проверили на предмет соблюдения противоковидных мер 17:35
Лавров: Путин обсуждал верификацию механизмов перемирия в Карабахе 17:04
"Спартак" не будет обжаловать решение суда, оштрафовавшего клуб 17:00
Google может остаться без браузера Chrome 16:59
Более 95% объектов ЖКХ в регионах России готовы к работе зимой 16:59
В Москве 5-летний мальчик попал в реанимацию после падения на него шкафа 16:53
Шойгу оценил действия войск на учениях "Кавказ-2020" 16:50
В Кремле заявили о переносе саммита СНГ 16:42
Россия направила в Беларусь на учения стран ОДКБ более 140 военнослужащих 16:41
Обвиняемый в убийстве историк Соколов заявил, что нашел обрез в квартире 16:40
Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 20:47
Рубрика: В мире

Перемирие под звуки сирен

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Достигнутая в конце прошлой недели договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе пока не в полной мере погасила пламя конфликта. Стороны обмениваются взаимными обвинениями в нарушениях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в районе линии соприкосновения, отметил, что "пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются". Лавров, встретившийся в Москве с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, выразил надежду на то, что предстоящие контакты, в том числе по линии военных ведомств, позволят "обеспечить полное выполнение договоренностей" о гуманитарном перемирии, вступившем в силу 10 октября.

Поступавшие за последние дни сообщения о ситуации в зоне конфликта вызывают тревогу. Стороны обвиняют друг друга в несоблюдении режима прекращения огня. По сообщениям работающих в Степанакерте российских журналистов, в городе за эти дни неоднократно включалась сирена воздушной тревоги. По информации минобороны Армении, город подвергся артиллерийским обстрелам с азербайджанской стороны. Ереван заявляет о несоблюдении договоренностей противником и настаивает на использовании механизмов, которые позволили бы контролировать перемирие. "Хочу подчеркнуть важность внедрения верификационного механизма, который позволит достигнуть установления этого режима", - заявил министр Мнацаканян на встрече с главой российского МИДа.

Матвиенко призвала соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе

В министерстве обороны Азербайджана в свою очередь заявили, что ситуация в зоне конфликта в последние дни остается "стабильно напряженной". Баку сообщил о попытках противника атаковать позиции азербайджанской армии на Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях. В минобороны республики при этом отметили, что уничтожили значительное число боевой техники противника.

В мире экс-СССР Армения В мире экс-СССР Азербайджан Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Лавров: Затягивать возобновление переговоров по Карабаху нельзя
Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки
ЦБ РФ выпустил памятные 25-рублевые монеты в честь медиков
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Бывший повар Елизаветы Второй раскрыл секреты королевского меню
В Венеции впервые использовали новую систему дамб