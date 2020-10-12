Лавров: Затягивать возобновление переговоров по Карабаху нельзя

Необходимо как можно скорее возобновить переговорный процесс по Нагорному Карабаху, затягивать с этим нельзя. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Москве с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном.

По словам Лаврова, главы МИД "обменялись мнениями о том, как двигаться дальше". "Это не значит, что все вопросы будут решены быстро и одновременно. Мы понимаем, что нужен процесс, но затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным", - отметил российский министр.

"Мы с министром Армении подтвердили в наших вступительных заявлениях приверженность той договоренности, которая была здесь достигнута в минувшую субботу​​​. Там ясно сказано, что необходимо незамедлительно прекратить огонь в гуманитарных целях", - подчеркнул Лавров, добавив, что Москва рассчитывает, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами.

Глава российского МИД напомнил, что Россия с самого начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе как в двустороннем качестве, так и в формате Минской группы ОБСЕ делала все возможное в интересах немедленной деэскалации и возвращения сторон за стол переговоров.

Напомним, Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Конфликт в очередной раз обострился 27 сентября. На прошлой неделе в Москве стороны достигли договоренности о перемирии.