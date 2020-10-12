Мальчик устроил гонки с полицией на школьном автобусе

#update Here’s a closer look at the bus. The homeowners said they saw the kid get out of the bus and he looked okay. Still no confirmation on an age, but the homeowners say the child was very small. @WBRZ pic.twitter.com/vg8bCFNnWG — Sydney Kern (@sydneykern) October 11, 2020

В американском городе Батон-Руж, столице штата Луизиана, 11-летний мальчик угнал школьный автобус, и не менее получаса катался на нем по улицам.

Местная пресса сообщает, что ребенок залез в автобус воскресным утром, каким-то образом сумел его завести, и в 11 часов транспортное средство с юным водителем за рулем заметила полиция. Очевидцы сообщают, что мальчик, уезжая от копов, весело хохотал. На своем пути он зацепил как минимум одну машину. Водитель пикапа отделался царапинами, но считает, что был на волосок от гибели:

"Итак, 8-летний мальчик угнал школьный автобус. Полиция сказала мне про 8 лет, в новостях сейчас говорят 11. Он поехал на прогулку по городу. Кажется, миллион полицейских машин преследовали его с сиреной и мигалками. Автобус выехал на мою полосу на скорости 80 км/ч. Я отвернул как раз вовремя - он чиркнул меня по борту, и отшвырнул в сторону. Один фут назад, и я был бы покойником. Мне больно, я в порезах, но благодарен судьбе, что остался жив. Рад, что мальчик не пострадал. Молю Господа, чтобы направил его ну путь истинный".

Про миллион полицейских машин очевидец, конечно, преувеличил - в финале погони их было 12. В какой-то момент автобус выехал на лужайку рядом с частным домом, где врезался в дерево. Удар прошел по касательной, автобус затормозил, застряв под могучими ветвями, так что обошлось без серьезных повреждений, мальчик не пострадал. Место, где закончилась погоня, находилось в 10 километрах от места угона. Судя по фото, полицейские при задержании отнеслись к ребенку по-человечески: один сидит рядом на корточках, другой обнял за плечо, но наручники на него все же надели.

Сейчас ребенку предъявлено несколько обвинений, включая угон и неподчинение полиции, а также нападение при отягощающих обстоятельствах - за то, что протаранил машину.