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12.10.2020 20:02
Рубрика: Власть

Кто по дрова?

Михаил Мишустин рассказал, как в России ограничат незаконный экспорт леса
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Правительство корректирует перечень стратегически важных лесных товаров, которые запрещены для вывоза за границу. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями. Он также сообщил, что в России создадут федеральный регистр всех льготников страны.
Михаил Мишустин: Правительство расширяет возможности получения льгот гражданами в сфере здравоохранения. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Михаил Мишустин: Правительство расширяет возможности получения льгот гражданами в сфере здравоохранения. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Михаил Мишустин: Правительство расширяет возможности получения льгот гражданами в сфере здравоохранения. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Кабинет министров продолжает работу по декриминализации лесного хозяйства страны, заявил Михаил Мишустин. Ранее о необходимости применения новых подходов в борьбе с незаконной вырубкой леса говорил президент Владимир Путин. Он в том числе поручил с 2022 года ввести полный запрет на экспорт необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Фото: iStock
Как в России борются с незаконной вырубкой леса

Чтобы ликвидировать пробелы в нормативных актах и исключить возможность перемещения через границу отдельных видов стратегически важных лесных товаров, правительство изменит соответствующий перечень. "Это позволит устранить лазейку, когда более дорогой товар вывозился недобросовестными лесоэкспортерами под видом менее ценного, и прекратить практику экспорта этого сырья, запретив откровенно криминальные схемы вывоза продукции", - сказал премьер.

Кроме того, новые форматы вводятся для участия людей в жизни страны, своих городов, поселков и даже улиц. Премьером подписано постановление, которое позволяет каждому гражданину активно участвовать в проектах по благоустройству городской среды. "Теперь везде, где есть интернет, даже в самых небольших населенных пунктах, будут доступны обсуждение и голосование по проектам благоустройства городской среды. Раньше такой порядок действовал в основном в крупных городах. Теперь распространяем его на всю страну", - рассказал он в ходе совещания. Органы местного самоуправления обязали размещать в интернете соответствующую информацию, а люди смогут проголосовать за отбор территорий, высказать предложения, ознакомиться с составом и документами общественных комиссий.

Уточнены условия предоставления субсидий регионам на развитие городской среды. "При оценке эффективности использования средств будем учитывать объем закупок российского оборудования. Например, игровых и спортивных комплексов для детских площадок, скверов, парков", - пояснил Мишустин. Это, считает он, позволит не только улучшить общественные пространства, но и поддержать отечественных производителей.

Новый подход позволит устранить лазейку, когда более дорогой товар вывозился под видом менее ценного

Подпись главы правительства поставлена под правилами ведения федерального регистра лиц, имеющих право на получение льготных лекарств. "Он объединит сведения обо всех льготниках, которые получают поддержку на федеральном уровне или в своем регионе, а при смене места жительства станет проще подтвердить свое право на получение поддержки от государства", - сказал премьер-министр.

Особое внимание будет уделено обеспечению защиты личных данных. "Доступ к конфиденциальной информации в регистре получат только сотрудники государственных органов, прежде всего - здравоохранения и Пенсионного фонда", - заверил Михаил Мишустин. Регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мишустин продлил на октябрь стимулирующие выплаты медработникам

Михаил Мишустин также сообщил о принятом решении вдвое снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги. "Распространим льготную ставку 10 процентов на книги по образованию, науке, культуре, - уточнил он. - Это позволит уменьшить их стоимость, сделать более доступными для покупателей и в целом поддержать отрасль". Россия всегда по праву считалась одной из самых читающих стран, подчеркнул глава кабмина, пообещав и дальше поддерживать интерес к чтению, в том числе с учетом новых форматов.

Между тем

Более миллиарда рублей премьер-министр Михаил Мишустин направил в регионы на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Средства распределены между 65 регионами. Больше всех получат Санкт-Петербург (143,8 миллиона), Ростовская область (103) и Башкирия (100,1). Благодаря этому решению в новые квартиры переедут 607 ветеранов.

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