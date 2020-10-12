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12.10.2020 20:08
Рубрика: Происшествия

На Кубани проверят жестокое убийство отцом ребенка и его матери

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту убийства матери и полуторамесячного ребенка в Славянском районе. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства

Фото: iStock
Стало известно состояние пострадавших при стрельбе на Бору

В настоящий момент установлено, что вечером 10 октября 2020 года 37-летний мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватил "своего полуторамесячного сына за ногу и ударил его головой о стену комнаты, в результате чего ребенок умер на месте происшествия".

Затем он, по информации прокуратуры, взял кухонный нож и нанес матери мальчика колото-резанные раны в спину, от которых женщина скончалась на месте ЧП.

Установлено, что они втроем проживали в одной из квартир дома по улице Зеленой в поселке Целинном Славянского района.

Как уже сообщалось, по данному факту СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего"). Сейчас проводится предварительное следствие. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, в отношении фигуранта будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие

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