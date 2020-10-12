На выборах в Литве лидируют оппозиционные консерваторы

Во-первых, в минувшее воскресенье порог в 5 процентов преодолели 6 из 17 политических партий. Правда, рокировка лидеров, которой традиционно сопровождаются выборы в этой прибалтийской республике, позволила на этот раз оппозиционной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" набрать 24,8% голосов и претендовать на 23 депутатских мандата. А правящий до сих пор Союз крестьян и "зеленых" Литвы набирает только 17,5% и сможет рассчитывать на семь мандатов меньше.

Бронзовым победителем аналитики считают Лейбористскую партию труда с предварительным результатом 9,47%, что позволяет ей вместе с коллегами из Социал-демократическая партии, у которой пока 9,26%, вновь занять кресла в зале парламента.

Результаты первого тура парламентских выборов, утверждает лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните, дают повод для сдержанного оптимизма, поскольку во втором туре у партии есть немало одномандатников, которые могут претендовать на победу.

5-процентный барьер, судя по данным избиркома, преодолела и впервые участвующая в выборах Партия свободы и оппозиционный Союз либералов. Между тем входящая сейчас в состав правящей коалиции избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) и Литовская социал-демократическая трудовая партия оказались за чертой победителей.

В этой связи обозреватели обратили внимание на заявление главы национальной конфедерации профсоюзов Инги Ругинене, которая уже высказала опасение, что "в стране могут забыть о социальном благосостоянии".

Правда, общую картину итогов голосования может изменить второй тур выборов, назначенный на 25 октября, не исключают обозреватели. Дело в том, что в литовском парламенте - 141 депутатский мандат. Первый тур выборов, состоявшийся 11 октября, определяет, кому достанутся 70 депутатских мест по партийным спискам. А второй тур по одномандатным округам назначен на 25 октября. В нем за мандат поспорят два лидера предыдущего этапа. Пока, пояснили в избиркоме, вакантными остаются 68 мандатов.

Но какая бы правящая коалиция ни сложилась, резюмируют новостные порталы, ее главными задачами остаются борьба с пандемией и спасение страдающей от нее литовской экономики.