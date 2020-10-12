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12 октября 2020 г.

Указ губернатора Новгородской области от 12 октября 2020 года № 562 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 12 октября 2020 г.
Опубликован 12 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", дополнив пункт 11 предложением следующего содержания:

"Перевод на дистанционную работу может не осуществляться в отношении руководителей и сотрудников организаций, органов государственной власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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