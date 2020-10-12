Остановку на скоростных дорогах призвали запретить даже для оформления ДТП

Правила оформления мелких аварий создают угрозу для жизни тех, кто попал в ДТП, если это произошло на скоростной дороге. Такую позицию высказали эксперты рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта. Чтобы исправить ситуацию, необходимо изменить правила дорожного движения.

Речь о, так называемых, вторичных авариях. Столкнулись два автомобиля. Повреждения мелкие. Водители остановились, как прописано в правилах, вышли осмотреть машины, еще не успели выставить аварийные знаки, как в них сзади врезается еще один автомобиль. Таким образом, легкая авария превращается в тяжелую, как правило, с пострадавшими, а то и со смертельным исходом. И это довольно частый случай. Заместитель начальника Центра организации дорожного движения Москвы, руководитель ситуационного центра Александр Евсин показал ролики с такими ситуациями, произошедшими на МКАД, а также на Третьем транспортном кольце. На них не проходит и минуты, чтобы после первой аварий, не произошло бы второй.

Председатель рабочей группы Петр Шкуматов подсчитал, что с начала года в столице на МКАД по причине наезда на препятствие - а это, как правило, именно такие аварии, - погибло 37 человек. Для сравнения, во всех вместе взятых авариях в столице с начала года погибло 250 человек. То есть 15 процентов в ДТП дали наезды на стоящие машины на МКАДе. Еще для сравнения, во всех остальных ДТП на МКАД погибло всего 14 человек.

Несколько эмоционально эксперты высказывались, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения приводит к гибели людей. Указанный в этом документе сценарий действий создает опасную ситуацию для тех, кто уже пострадал. Правила надо переписывать. Как?

Свои предложения высказал еще один сотрудник ЦОДД Андрей Мухортиков. Во всех случаях, если в аварии пострадали или погибли люди, машины надо оставить на месте ДТП, а его участникам уйти с дороги и ожидать полицию. Если в аварии пострадало только железо, то на дорогах, где скорость ограничена 60 км/ч можно быстро оформить ДТП на дороге. Если мелкая авария произошла на дороге, где скорости более 70 км/ч, то необходимо убрать с проезжей части машины. Обочина - тоже не панацея, но это более безопасный вариант, чем стоять на одной из полос движения.

Начальник отдела безопасности дорожного движения госкомпании "Автодор" Виктор Левандовский привел статистику по платным дорогам. С начала года на стоящие машины произошло 24 наезда. В них погибло 8 человек. Тем не менее, остановки, в том числе на обочинах магистралей, это большая проблема и высокий риск для дорожной безопасности.

Эксперты напомнили также о том, что тех, кто останавливается на скоростных дорогах необходимо штрафовать. Впрочем, в случае ДТП, штрафом делу не поможешь. Ведь правила требуют "немедленно остановиться" и "не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию". В случае, если пострадало только имущество, водители обязаны освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав, положение транспортных средств по отношению друг к другу и к дорожной инфраструктуре.

Но, как говорилось выше, водители зачастую даже не успевают знака аварийной остановки выставить, как происходит вторичное ДТП.

Кроме того, предложения оставить машины, а самим уйти с дороги в ожидании полиции, возможно только летом. А зимой - это риск замерзнуть. Ну и главное: если при мелкой аварии в срочном порядке убрать с дороги машины, не зафиксировав их положение, есть риск остаться без страхового возмещения. И это самый серьезный аргумент любого автомобилиста.

Впрочем, Александр Евсин приводит в пример, что если авария произошла на железнодорожном переезде, то никому в голову не приходит оформлять ДТП, перегораживая пути. Машины уберут. А на МКАД или любой другой скоростной дороге инстинкт самосохранения, почему-то не срабатывает. Поэтому необходимо не только переписать соответствующий пункт правил, но и провести работу со страховщиками, чтобы возможно было оформлять ДТП не на дороге. Кстати, даже все электронные приложения, помогающие оформить аварию по европротоколу, требуют провести съемку на месте ДТП.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Александр Быков, привел статистику по России. По его словам, всего с начала года произошло 384 вторичных ДТП. При этом одна из 100 аварий - это наезды на препятствия. На предложения не останавливаться в полосе, Александр Быков переспросил: а где можно останавливаться?

Например, на автомагистрали расстояние между площадками для остановки может быть десятки километров, а это уже серьезное расстояние для оформления аварий. На таком расстоянии даже подведомственность может смениться.

Также Александр Быков отметил, что есть инженерные способы, позволяющие минимизировать вторичные ДТП и другие наезды на препятствия. Это, в первую очередь, освещение дорог, ведь такие наезды, как правило, случаются в темное время суток или при условии недостаточной видимости.

По его словам, Госавтоинспекция готова рассмотреть предложения по внесению изменений в правила, она ждет конкретные формулировки и научные обоснования их необходимости, с расчетом, как эти новые формулировки повлияют на безопасность дорожного движения.