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12.10.2020 08:30
Рубрика: В мире

Париж может ввести запрет на продажу "минометов для фейерверков"

Текст: Максим Макарычев

Власти Франции объявили о намерении защитить полицейских после нападения большой группы лиц на участок в пригороде французской столицы. В ночь с субботы на воскресенье около сорока человек открыли огонь из устройств для запуска фейерверков по отделению полиции в Шампиньи-сюр-Марн, по счастливой случайности не причинив повреждений его сотрудникам. Злоумышленники также использовали металлические прутья, чтобы разбить пять полицейских машин и окна в здании, сообщает АР.

Как во Франции отреагировали на нападение на прохожих в центре Парижа

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин отправился в Шампиньи-сюр-Марн в воскресенье днем, чтобы поддержать полицейских после нападения. Он заявил о намерении Елисейского дворца законодательно запретить продажу населению через интернет "минометов" - пусковых установок для запуска фейерверков, которые отныне будут считаться "оружием по назначению". Президент Франции Эмманюэль Макрон должен встретиться с представителями полицейских профсоюзов в четверг, чтобы обсудить способы защиты офицеров, заявил Дарманин. По словам главы МВД Франции, эти агрессивные атаки являются признаком того, что Франция становится "дикой".

"Полиция - это (Французская) Республика, а Республика - это полиция", - подчеркнул министр. По его словам, эти нападения на полицейских подрывают французские ценности. Подвергшийся нападению полицейский участок расположен в жилом районе с 10 тысячами жителей. Представитель полицейского профсоюза Unite SGP Police Рокко Контенто заявил в эфире BFMTV, что этот жилищный комплекс является центром незаконного оборота наркотиков в регионе Валь-де-Марн, где находится Шампиньи.

В законодательство Пятой Республики недавно были внесены изменения, запрещающие обычным гражданам без разрешения покупать такие "минометы" в магазинах пиротехники. Но они все еще доступны в онлайн-продажах. Термин "миномет" может сбивать с толку, однако используемые устройства не имеют ничего общего с военным оружием, поясняют эксперты. Эти "минометы", пиротехнические устройства, используемые профессионалами для запуска фейерверков, все чаще используются для нападения на полицию.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Громкий хлопок напугал парижан

Так было в июле во время нападения злоумышленников, связанных с наркоторговцами, на три полицейских участка в Ивелине, Мюро, Фонтене-ле-Флери и Плезире. В августе, после поражения "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов, их также использовали нападавшие против полицейских в самом центре Парижа. В целом в стране увеличилось количество нападений на сотрудников подразделений по борьбе с наркоторговлей. На минувшей неделе двух полицейских в штатском неизвестные преступники вытащили из машины в промышленном районе города Эрбле в Валь д'Уаз к северо-западу от Парижа и несколько раз выстрелили в них из их же оружия. Один офицер остается в критическом состоянии. Трое нападавших по-прежнему скрываются от органов правосудия.

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