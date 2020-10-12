Плацебо получат четверть участников исследований вакцины "Вектора"

Около 75% добровольцев получат плацебо в ходе пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего планируется провести два клинических исследования. В одном из них примут участие 150 человек старше 60 лет, а в другом - 30 тысяч человек старше 18 лет. Каждый доброволец подписывает добровольное информированное согласие для участия.

"Распределение добровольцев по группам будет осуществляться в отношении 3:1, то есть 75% добровольцев получат вакцину", - отметили в Роспотребнадзоре, сообщает ТАСС.

Клинические исследования будут проходить в разных регионах. В их числе названы Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область и Алтайский край.