Под Рязанью из-за взрывов сгорели около 80 домов

В Рязанской области в результате взрывов на складе боеприпасов повреждены около 80 домов. Пока нет точной цифры, сколько из них полностью сгорели, а сколько возможно восстановить до наступления холодов, сообщили "РГ" в правительстве региона.

Сегодня муниципалитеты должны завершить подомовой обход и предоставить в правительство региона акты обследования жилых помещений. После этого начнутся выплаты за причиненный ущерб, сообщил на своей страничке в соцсетях глава региона Николай Любимов.

В соответствии с постановлением правительства региона, пострадавшим предоставляются финансовая помощь в связи с утратой гражданами имущества первой необходимости: за частично утраченное имущество - 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 100 тысяч рублей на человека.

На текущий момент средства на неотложные нужды в сумме 10 тысяч рублей получили 364 семьи, это 1013 человек. Еще 208 семей подали заявления, чтобы получить помощь безналичным способом. Всего выплаты получат 572 семьи.

Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в оперативных службах, сгорели 85 строений, из которых 35 - жилые дома, остальное - хозяйственные постройки. Все они пострадали от пожаров, вызванных взрывами на складе боеприпасов. В сообщении также говорится, что площадь лесных и ландшафтных пожаров составляет примерно тысячу гектаров, из которых 360 гектаров - это лесные пожары.