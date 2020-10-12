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12.10.2020 13:47
Рубрика: Общество

В 45 регионах страны внедрили раздельный сбор мусора

Текст: Евгений Гайва
Контейнерами для раздельного сбора оборудованы 30% площадок, к раздельному сбору приступили во всех 45 регионах. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ) по итогам проведенного мониторинга контейнерных площадок для мусора.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Доля оборудованных контейнерных площадок варьируется от 2 процентов в Иркутской области до 89 процентов в Москве. При этом из 31 тысячи площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора, 11 тысяч пока не имеют информацию о том, какие виды отходов класть в контейнеры для раздельного сбора.

Что мешает организовать раздельный сбор отходов в Сибири

Лидеры по внедрению раздельного сбора мусора определялись по доле оборудованных контейнерами для такого сбора площадок от общего числа обследованных контейнерных площадок. Среди них - Москва (89%), Московская область (69%), Ярославская область (64%), Республика Татарстан (56%), а также Севастополь (48%) и Мордовия (45%), отметили в ОНФ.

Наименьшее количество площадок, оборудованных под раздельный сбор, в ходе мониторинга нашли в Омской (10%), Кировской (8%), Орловской (6%), Мурманской (4%), Тюменской (4%) и Иркутской (2%) областях.

"Важно отметить, что Москва и Московская область долго готовились к раздельному сбору мусора, и у них получилось уже к весне 2020 года оборудовать большинство своих площадок", - сказал эксперт тематической площадки "Экология" ОНФ Александр Коган, чьи слова приводит пресс-служба ОНФ. Заводы по автоматической сортировке мусора могут при раздельном сборе извлекать до 20% полезных фракций из общего объема поступающих отходов, а если мусор сваливается в общую кучу - только 5-7%, что очень мало, пояснил Коган.

Помимо этого, эксперт рекомендовал принять единый стандарт для всей территории страны. Наиболее удачной он считает схему "серого и синего" контейнера.

В то же время в ОНФ отметили позитивную динамику. В 2019 году, по данным мониторинга, проведенного силами активистов ОНФ, полностью раздельным сбором не был охвачен ни один регион и только в 21 регионе в отдельных муниципалитетах осуществлялся раздельный сбор. По словам эксперта, "сегодня ситуация с раздельным сбором гораздо лучше".

Другой важный вопрос - чистота контейнерных площадок. Пока только 24% площадок охарактеризованы как чистые. По этому показателю лидируют Москва (82%), Удмуртская Республика (70%), Ярославская (59%) и Московская (56%) области. Менее 5% обследованных площадок названы чистыми в Республике Саха (Якутия), а также в Архангельской, Челябинской, Иркутской, Калужской, Рязанской, Орловской и Мурманской областях.

Учет мусорных площадок во всех регионах должен вестись в электронном виде. Но пока 10 регионов вообще не предоставили никаких электронных данных о местоположении контейнерных площадок. Это - Республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Бурятия, Ингушетия, Коми, Северная Осетия-Алания, а также Амурская и Свердловская области, Хабаровский край и Чукотский автономный округ. То есть эти регионы закрыты для контроля, отметили в ОНФ.

Как правильно организовать раздельный сбор мусора
В регионах Общество Экология Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Средняя Волга ЦФО Москва ЦФО Московская область ЦФО Ярославская область ПФО Татарстан ЮФО Севастополь "Мусорная" реформа

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