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12.10.2020 19:15
Рубрика: Происшествия

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе на Бору

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Состояние двух пострадавших при стрельбе в Нижегородской области оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое. За их жизни борются врачи.

Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Пациентов доставили в Борскую ЦРБ, туда же была направлена бригада специализированной медпомощи из областной больницы имени Семашко.

СК возбудил дело после расстрела людей в Нижегородской области

- При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию, - пояснил глава региона.

Также правительство окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавших во время перестрелки.

Напомним, сегодня в поселке Большеорловское молодой парень открыл хаотичную стрельбу по жителям и скрылся. В результате погибли трое мужчин, а трое женщин были доставлены в больницу. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по факту происшествия, на месте сейчас работают следователи и криминалисты.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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