Стало известно состояние пострадавших при стрельбе на Бору

Состояние двух пострадавших при стрельбе в Нижегородской области оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое. За их жизни борются врачи.

Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Пациентов доставили в Борскую ЦРБ, туда же была направлена бригада специализированной медпомощи из областной больницы имени Семашко.

- При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию, - пояснил глава региона.

Также правительство окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавших во время перестрелки.

Напомним, сегодня в поселке Большеорловское молодой парень открыл хаотичную стрельбу по жителям и скрылся. В результате погибли трое мужчин, а трое женщин были доставлены в больницу. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по факту происшествия, на месте сейчас работают следователи и криминалисты.