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12.10.2020 11:22
Рубрика: Общество

На Алтае со дна озера подняли теплоход, затонувший 27 лет назад

Текст: Наталья Граф
В Алтайском заповеднике завершилась операция судоподъема теплохода "Ирбис", пролежавшего на дне Телецкого озера больше четверти века.
Фото: Алтайский биосферный заповедник Фото: Алтайский биосферный заповедник
Фото: Алтайский биосферный заповедник

Судно затонуло в заливе реки Камга в 1993 году приблизительно в 20-ти метрах от берега. Тридцатитонный теплоход, получивший название "Телецкий Титаник", обнаружили на глубине 17 метров.

Фото: Игорь Калмыков/Facebook
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Подъем теплохода со дна озера производился с помощью системы грузоподъемных строп и судоподъемных понтонов. Непростая операция усложнялась необходимостью строгого соблюдения экологических требований к работам в заповеднике.

- К чести отечественного судостроения, надо сказать, что после осушения корпуса судна герметизации не потребовалось. Металл корпуса хоть и пострадал от коррозии, но выдержал экстремальное испытание временем под водой, - сообщает сотрудник Алтайского биосферного заповедника, дайвер Роман Воробьев. - Течей обнаружено не было, после откачки воды проблем с плавучестью и остойчивостью тоже.

После подъема теплоход был отбуксирован в поселок Артыбаш.

Справка "РГ"

Телецкое озеро - озеро на северо-востоке Горного Алтая, расположено в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Занимает шестое место в России среди самых глубоких озер, его максимальная глубина 325 метров.

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