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Рубрика: Общество

Давай мириться!

Работа юного омича стала лучшим детским соцпроектом страны
Текст: Светлана Сибина ("Российская газета", Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Юный омич Никита Ломтев стал победителем "Школы социального проектирования", которую называют самым быстрым социальным лифтом для молодых, амбициозных и целеустремленных.
Никита Ломтев: Семейные скандалы можно разрулить. Фото: из личного архива Ломтевых Никита Ломтев: Семейные скандалы можно разрулить. Фото: из личного архива Ломтевых
Никита Ломтев: Семейные скандалы можно разрулить. Фото: из личного архива Ломтевых

Никита вместе с другими участниками проекта из разных регионов страны в течение трех месяцев учился создавать социальные и бизнес-проекты. А в минувшие выходные состоялась их защита. Четвероклассник из школы N 33 Омска представил свой проект "Расскажите историю". Несмотря на юный возраст, Никита обратил внимание на проблемы отцов и детей, с которыми частенько сталкиваются его ровесники.

Фото: Светлана Сибина
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- Меня очень волнуют ситуации, когда из-за ссоры с родителями дети уходят из дома, демонстративно делают что-то назло другим и даже совершают суицид. Это происходит потому, что в семьях нет позитивного опыта выхода из конфликта. Каждый отстаивает свою точку зрения, не слышит никого вокруг, - поделился Никита с корреспондентом "Российской газеты". - Поэтому я придумал проект "Расскажи историю". Снял серию сюжетов о семейных скандалах. И о том, как их можно "разрулить".

По словам школьника, "военные" видеоролики, но непременно с мирным концом, когда в итоге все помирились, могут подтолкнуть подростков к поиску сотрудничества с родителями. И это обязательно пойдет всем на пользу. Стоит сказать, что победа омскому четверокласснику досталась совсем непросто. Сначала он прошел строгий отбор в "Школу социального проектирования". На ее занятиях ребятам из разных регионов страны преподавали азы предпринимательства, правила работы в команде, тонкости ведения переговоров. И только затем они учились создавать собственные проекты и наконец приступали к их созданию.

В финал были отобраны 25 работ из ста, и лучшим в стране эксперты назвали детский социальный проект "Расскажи историю". Победителю Никите Ломтеву вручили путевку в Международный центр "Артек".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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