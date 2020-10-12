В Красноярске рассматривают иск к "дочке" "Норникеля" об ущербе экологии

В арбитражном суде началось рассмотрение иска Росприроднадзора к "Норникелю" и его "дочке" - "Норильско-Таймырской энергетической компании"по факту утечки топлива на ТЭЦ. За майское ЧП на Таймыре Росприроднадзор требует оштрафовать ее почти на 148 миллиардов рублей.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ в Норильске произошла утечка 21 тысячи тонн топлива из цистерны. Дизель попал в реки Далдыкан, Амбарная, Пясина и озера Пясино. Это беспрецедентная по масштабам экологическая катастрофа в арктической зоне, каких в России еще не было никогда.

"Норникель" винит во всем глобальное потепление, из-за которого якобы под цистерной просел грунт. И заявляет, что сумма ущерба, рассчитанная Росприроднадзором, завышена. Компания провела свою оценку и насчитала 21,4 миллиарда. Но, по словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, компания всеми силами пытается снизить финансовую ответственность за ЧП.

- Есть факты, с которыми нет смысла спорить: изношенное оборудование не выдержало ненадлежащей эксплуатации. Представители "Норникеля" настаивают, что государство должно учесть "понесенные им затраты" на ликвидацию последствий. Уже на первых страницах обращают на себя внимание эти "затраты": три спиннинга, шесть блесен, набор пивных кружек "Мюнхен", две лески, катушки безынерционные... Какие тут еще нужны комментарии? - говорит она.

Предварительное заседание по делу должно было состояться в Арбитражном суде Красноярского края вчера,12 октября. Однако суд решил перенести его на конец ноября. Поскольку требуются еще дополнительные материалы и привлечение к участию ряда третьих лиц.