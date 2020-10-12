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12.10.2020 13:42
Рубрика: Экономика

В Омске танк Т-80 превратили в тягач для аэропорта Шереметьево

Текст: Наталья Граф (Омск)
На Омсктрансмаше выпустили гражданскую версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины на базе танка Т-80.
Фото: АО "Международный аэропорт Шереметьево" Фото: АО "Международный аэропорт Шереметьево"
Фото: АО "Международный аэропорт Шереметьево"

Танк-тягач уже доставлен в аэропорт Шереметьево, где будет использоваться для эвакуации воздушных судов, потерявших способность двигаться на летном поле аэродрома.

Фото: Пресс-служба Омсктрансмаша
В Омске впервые показали тягач на базе танка Т-80

По данным разработчиков, у ремонтно-эвакуационной машины, изготовленной в Омске, нет аналогов в России. Она обладает уникальными характеристиками. Сорокатонный тягач работает на газотурбинного двигателе мощностью 1250 л.с, способным запускаться за несколько минут даже при самых экстремальных температурах от -40 до +40ºС. Для заправки машины может применяться как дизельное топливо, так и топливо для реактивных двигателей, а также автомобильный бензин.

РЭМ оснащена бульдозерным оборудованием, тяговой и вспомогательной лебедками. При движении по дорогам с искусственным покрытием тягач развивает скорость до 70 км/ч, по грунтовым дорогам - до 45 км/ч. Отмечается, что гусеницы имеют резиновые накладки, которые предотвращают повреждения искусственных покрытий.

- Техника военного назначения может использоваться для других целей и полностью отвечает планам по диверсификации производства, - заявил генеральный конструктор АО "Омсктрансмаш" Андрей Сабаев. - По итогам испытаний машина показала хорошие результаты, поэтому мы планируем запустить ее в серию.

РЭМ предназначена для проведения аварийно-спасательных работ, в том числе эвакуации поврежденных воздушных судов из зоны крушения, аварийного приземления, при выкате самолетов за пределы взлетно-посадочной полосы. Гусеничный тягач также возможно использовать для оказания помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании воздушных судов в полевых условиях.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Это уже не первый случай, когда промышленники находят новое применение для военной бронетехники. Несколько лет назад в Омске было запущено серийное производство специальных пожарных машин с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80. Роботизированный вездеход предназначен для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения взрывоопасных веществ, расчистки проходов к очагам пожаров, прокладки противопожарных полос при лесных пожарах.

Пожарные танки способны бить струей на 100 метров, а наличие бронированной кабины позволяет повысить защиту экипажа от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Особенностью техники является возможность дистанционного управления. Это обеспечивает максимальную безопасность людей, участвующих в пожаротушении в экстремальных условиях. При возникновении угрозы для жизни экипаж покидает машину и танк самостоятельно выполняет поставленную задачу.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Сибирь Компании Авиация Аэропорт Шереметьево СФО Омская область Омск

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