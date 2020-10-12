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Рубрика: Происшествия

В Чечне опознали уничтоженных боевиков, готовивших теракт

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чечне познали личности двоих боевиков, ликвидированных в ходе вчерашней спецоперации. По факту вооруженного столкновения возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в республиканском управлении СК РФ.

Фото: Абдула Магомедов/РИА Новости
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Напомним, в воскресенье в Серноводском районе возле реки Асса правоохранители силовики обнаружили двоих мужчин, вооруженных огнестрельным автоматическим оружием. Увидев силовиков, бандиты открыли огонь.

Ответными выстрелами обоих террористов удалось уничтожить. У них обнаружили автоматы Калашникова, ручные гранаты и самодельные взрывные устройства.

Следователи уже опознали нападавших. Одни их них числился в федеральном розыске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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