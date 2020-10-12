В Петербурге фигурантку "дела онкологов" отправили под домашний арест

В Петербурге под домашний арест отправлена медсестра химиотерапевтического кабинета городского клинического онкодиспансера. Женщину подозревают в хищении препаратов для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщает объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга.

В следствии полагают, что медсестра с апреля прошлого года успела вынести из диспансера лекарственные препараты на общую сумму не менее 1,7 миллиона рублей. Женщина не отрицала предъявленные ей обвинения и согласилась с домашним арестом.

Напомним, в Петербурге полицейские смогли пресечь деятельность группировки, занимавшейся хищением из городских клиник препаратов для лечения пациентов с онкозаболеваниями. Затем эти лекарства продавались по завышенным ценам пациентам и их близким.

Полицейские и сотрудники ФСБ провели более 30 обысков, при которых изъято свыше 30 миллионов рублей, золотые слитки, а также огромное количество лекарств на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Всем остальным участникам группы меру пресечения изберут в ближайшее время.

Расследование уголовного дела продолжается, полицейские проверяют, кому и как продавались препараты, а также уточняют, как в медучреждениях объясняли внезапное исчезновение лекарств.

Это уголовное дело получило в Петербурге широкий общественный резонанс из-за своей циничности, в народе его уже успели прозвать "делом онкологов".