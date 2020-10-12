Минобороны начало строительство новых медцентров для пациентов с COVID-19

Новые центры появятся в столице области и городе Нариманов. Каждая лечебница сможет принять до ста больных, будет укомплектована высококвалифицированными врачами, средним и младшим медперсоналом и оснащена всем необходимым оборудованием.

"Военнослужащие железнодорожных и инженерных подразделений осуществляют подготовку двух площадок застройки. Выполняются земляные работы, выборка грунта под устройство фундаментов. В строительстве задействовано более 50 военнослужащих и 20 единиц специальной техники", - заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, военные продолжают возводить новый корпус детского инфекционного отделения в Пскове. Эту лечебницу Минобороны РФ также строит по поручению президента страны. Еще один многопрофильный медицинский центр на 100 койко-мест скоро появится в городе Североморск Мурманской области.

Если говорить в целом, то за минувшие полгода военное ведомство в рамках исполнения поручений главы государства создало на базе своих госпиталей в полутора десятках областей, краев и республик России 16 новых лечебниц. Их оснастили современной медицинской техникой. Для работы с больными COVID-19 в Санкт-петербургской Военно-медицинской академии подготовили десятки врачей, медсестер и фельдшеров.

В первую очередь новые медцентры принимают действующих военнослужащих и членов их семей, военных пенсионеров и гражданский персонал армии и флота. Однако при необходимости там лечат и штатских. По данным Минобороны РФ на 11 октября, там уже оказали помощь 7 891 пациенту, 1 568 из которых гражданские. Все они выздоровели и выписаны.

В понедельник стало известно, что больных жителей Хабаровского края готов принять работающий с мая филиал местного военного госпиталя. "60 койко-мест для приема гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией подготовлено в многофункциональном медицинском центре в селе Анастасьевка", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Этот центр рассчитан на 200 мест, его инфекционное отделение состоит из боксов на две койки. Они спроектированы таким образом, что пациенты изолированы друг от друга. В реанимационном отделении госпиталя имеется 20 мест. В лечебнице работают 44 врача, прошедшие дополнительную подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова. В штате центра 87 представителей среднего и 64 младшего медперсонала.

Региону, в котором на сегодняшний день зарегистрировано 13 тыс. 41 случай коронавируса, в этом госпитале могут оказать серьезную и очень своевременную помощь. Тем более что при необходимости количество коек там могут увеличить на треть.