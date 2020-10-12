В Ростове из-за ЧП с отрубленным пальцем предложили ограничить квесты

Донские депутаты выступили с инициативой ограничить работу квест-комнат, представляющих опасность для жизни и здоровья любителей острых ощущений. Это связано с участившимися случаями, когда во время посещения подобных развлечений люди получали серьезные травмы.

- Мы не призываем полностью запретить такие квесты. Напротив, они имеют право на существование. Однако они должны быть абсолютно безопасны для людей. Особенно когда речь идет о несовершеннолетних. Необходимо определить и установить четкие требования, нормы и правила безопасности подобных "развлечений". Не исключаю, что есть любители "ужастиков", которые готовы платить. Но с человеком может произойти все, что угодно во время подобного аттракциона, и кто за это будет отвечать? - говорит депутат законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина, являющаяся одним из авторов инициативы.

По мнению законодателей, должен быть отработан четкий механизм, определяющий работу квестов в соответствии с требованиями безопасности. Ведь такие "игры" проходят порой в темноте, в заброшенных зданиях, без страховки, на неогражденных лестницах. При этом не присутствуют медработники, отсутствует аптечка для оказания первой помощи. В Ростовской области уже неоднократно происходили несчастные случаи с участниками квестов.

О некоторых из них писала и "Российская газета". Так, в результате игры "Арена ужаса" ростовчанин лишился фаланги пальца. Участники не воспринимали происходящее всерьез. А когда одному из них случайно отрубили палец, поняли - это не шутка. При этом рядом не оказалось врача. А вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, пострадавшего попросту до-ставили в травмпункт на автомобиле, даже не захватив с собой отрубленную часть пальца.