Названы регионы с самым доступным топливом

Сколько дизельного топлива может без ущерба для кошелька приобрести житель того или иного российского региона? Аналитики составили рейтинг субъектов Федерации и выяснили, что самый доступный горючее - на Ямале.

"Объем дизельного топлива, который можно купить на чистую среднюю зарплату в этом регионе, составляет 1875 литров в месяц", - говорится в исследовании РИА Новости.

На втором месте - Москва, житель которой может приобрести 1760 литров дизтоплива, на третьем - Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату получится купить 1689 литров.

В десятку субъектов со сравнительно доступным горячим вошли также Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Камчатский край, ХМАО-Югра, Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия).

Тюменская область с показателем 884 литра расположилась на 17 позиции списка, Свердловская область с цифрой 754 - на 28 строчке, недалеко - на 33-й - соседняя Челябинская (709 литров). Курганская область занимает 65 место: жители этого аграрного региона могут приобрести 579 литров дизельного топлива.

Аутсайдером списка оказалась Ивановская область с объемом горючего равным 527 литрам.

Исследование проводилось по информации Росстата. Количество топлива, которое можно купить, вывели путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (за вычетом НДФЛ) с июля 2019 года по июнь 2020 года на среднюю потребительскую цену горючего во второй половине сентября 2020 года.