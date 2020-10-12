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12.10.2020 15:40
Рубрика: Общество

В Челябинской области к доставке пациентов на КТ подключат такси

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области к доставке пациентов на КТ подключат автомобили одного из известных компаний-агрегаторов. Эти машины будут работать круглосуточно, сообщила на пресс-конференции в правительстве региона первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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- Конечно, это не будут такси, которые мы вызываем через приложение, - пояснила чиновница. - Есть договоренность прикрепить 19 машин к медучреждениям в Челябинске, и 12 - в Магнитогорске. Естественно, водители пройдут необходимый инструктаж и будут защищены. Они будут доставлять пациентов на КТ и при необходимости возвращать их обратно домой. По нашим расчетам, каждая машина сможет обслуживать до 25 вызовов в сутки.

Работу такси оплатит одна из благотворительных организаций. Однако о каком объеме финансирования и на какой срок предполагается заключить контракт, власти пока не говорят.

Как уже сообщала "РГ" в связи с сезонным подъемом заболеваемости нагрузка на службу скорой помощи в Челябинске возросла в 2,5 раза. Соответственно, увеличилось время ожидания бригад. Особенно на вызовы без непосредственной угрозы жизни, к которым относятся доставка больных на КТ. В минздраве уже приняли решение о переводе части вызовов на "неотложку", которая переведена на круглосуточный режим работы. Еще одним решением проблемы власти считают помощь такси

Вместе с тем, к компьютерной диагностике при первых симптомах ОРВИ врачи прибегать не советуют. Она необходима лишь при прогрессирующем течении заболевания. По словам заместителя министра Виктории Сахаровой, в 23 приемно-сортировочных отделениях региона сегодня проводится более тысячи обследований в сутки.

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- Только в 70 процентах случаях речь действительно идет о подозрении на COVID-19, - пояснила чиновница. - Еще в 10 процентах выявляются другие заболевания. А в остальных на КТ приезжают вполне здоровые люди, не имеющие никаких патологий.

По мнению чиновников, именно эта категория "ковид-настороженных" граждан создает очереди и осложняет работу медучреждений. При повышении температуры и недомогании следует вызвать на дом врача и четко следовать его рекомендациям, отметили в минздраве.

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