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12.10.2020 10:32
Рубрика: Общество

В Тюмени из-за коронавируса скончался маэстро Евгений Шестаков

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
В минувшее воскресенье поздно вечером Тюмень облетела печальная новость: скончался Евгений Шестаков, художественный руководитель и дирижер филармонического оркестра. В последние недели Евгений Иванович находился в больнице - боролся с коронавирусом. Увы, коварная болезнь сломила человека, который в 71 год удивлял окружающих здоровьем и силой духа.

- Трагедия. Трагедия для всей русской культуры, культуры Тюмени и Сибири. Трагедия для всего коллектива: не могу представить себе даже, что они сейчас чувствуют. Трагедия для супруги, - отозвался о кончине своего коллеги и друга народный артист РФ пианист Денис Мацуев.

Вместе они инициировали создание в Западной Сибири филармонического оркестра, который стал первым, родившимся в России в XXI веке. В сентябре коллектив начал шестой сезон. Все эти годы музыкантов Шестакова ждали и тепло принимали в каждом именитом концертном зале страны, а сам он любил радовать слушателей изысканными классическими и современными программами и невероятными проектами (например, тюменский филармонический выступал ночами, перерабатывал музыку из советских мультиков, сопровождал номера известнейших чтецов).

Еще в конце сентября Евгений Иванович приглашал публику посетить открытие нового сезона в Тюменской филармонии на сайте учреждения культуры, но на самом вечере его не было - тогда музыкантов сопроводил второй дирижер Владимир Добровольский. На стартовом концерте традиционного фестиваля "Алябьевская осень" Шестаков также не присутствовал, да и многих артистов зрители, которые ревностно следят за судьбой коллектива, тогда не увидели на законных местах. При этом в оперативном штабе Тюменской области заявили, что коронавирусного очага в творческом коллективе нет.

За долгую и интересную творческую жизнь Шестаков смог поднять на престижный уровень симфонические оркестры во Владивостоке и Омске, за время работы в Челябинском институте культуры на кафедре дирижирования поставил на ноги многих будущих музыкантов.

У маэстро остались два взрослых сына, маленькая дочка и молодая беременная жена.

В регионах Общество Утраты Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Пандемия коронавируса COVID-19

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