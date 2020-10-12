В Тюмени из-за коронавируса скончался маэстро Евгений Шестаков

- Трагедия. Трагедия для всей русской культуры, культуры Тюмени и Сибири. Трагедия для всего коллектива: не могу представить себе даже, что они сейчас чувствуют. Трагедия для супруги, - отозвался о кончине своего коллеги и друга народный артист РФ пианист Денис Мацуев.

Вместе они инициировали создание в Западной Сибири филармонического оркестра, который стал первым, родившимся в России в XXI веке. В сентябре коллектив начал шестой сезон. Все эти годы музыкантов Шестакова ждали и тепло принимали в каждом именитом концертном зале страны, а сам он любил радовать слушателей изысканными классическими и современными программами и невероятными проектами (например, тюменский филармонический выступал ночами, перерабатывал музыку из советских мультиков, сопровождал номера известнейших чтецов).

Еще в конце сентября Евгений Иванович приглашал публику посетить открытие нового сезона в Тюменской филармонии на сайте учреждения культуры, но на самом вечере его не было - тогда музыкантов сопроводил второй дирижер Владимир Добровольский. На стартовом концерте традиционного фестиваля "Алябьевская осень" Шестаков также не присутствовал, да и многих артистов зрители, которые ревностно следят за судьбой коллектива, тогда не увидели на законных местах. При этом в оперативном штабе Тюменской области заявили, что коронавирусного очага в творческом коллективе нет.

За долгую и интересную творческую жизнь Шестаков смог поднять на престижный уровень симфонические оркестры во Владивостоке и Омске, за время работы в Челябинском институте культуры на кафедре дирижирования поставил на ноги многих будущих музыкантов.

У маэстро остались два взрослых сына, маленькая дочка и молодая беременная жена.