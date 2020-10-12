Rivian показал электрический фургон для Amazon

Американский электромобильный стартап Rivian построил первый экземпляр развозного фургона с электрической силовой установкой, который разработал специально по заказу интернет-ритейлера Amazon.

Напомним, что в сентябре 2019 года Amazon заказал у Rivian 100 000 электрических фургонов для работы в США. Ритейлер также является крупнейшим соинвестором Rivian - он вложил в стартап 700 млн долларов.

Фургон имеет бескапотную компоновку, высокий вместительный кузов и сдвижные двери кабины. Кузов сделан по принципу монокэба, то есть грузовой отсек здесь выполнен в одном объеме с кабиной и отделен от нее лишь перегородкой.

Утверждается, что фургон изначально спроектирован под условия работы службы доставки. У него широкие проемы задних дверей - чтобы было удобно загружать и выгружать посылки. Лобовое стекло сделано большим по площади - это улучшает обзорность с места водителя. Кроме того, в оснащении фургона есть система камер кругового обзора.

Техническая информация о машине не раскрывается, известно только, что запас хода на одной зарядке у нее достигает 150 миль (240 км).

Amazon планирует полностью отказаться от использования в корпоративном парке машин с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Первую партию электрофургонов Rivian поставит ритейлеру в конце 2020 года.

Компания Rivian основана в 2009 году, под проект электрической платформы и построенных на ее базе автомобилей она за последние годы привлекла инвестиций на сумму 1,9 млрд долларов. Крупными инвесторами стартапа также являются интернет-ритейлер Ford (вложил 500 млн долларов), автоторговый холдинг Cox Automotive (350 млн долларов), саудовский фонд Abdul Latif Jameel (сумма не раскрывается).