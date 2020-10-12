Российский сериал "Эпидемия" вышел на 4-е место по просмотрам на Netflix

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Уже несколько раз в последние дни "РГ" писала о том, что российский сериал "Эпидемия" бьет рекорды по популярности за рубежом. Сегодняшнее известие - его порекомендовал в своем твиттер-аккаунте Стивен Кинг. Но на этом новости не закончились. Сериал вошел в первую пятерку: занял 4-е место по просмотрам в рейтинге лучших сериалов платформы Netflix и входит в ТОП-10 в 56 странах мира.

Продюсеры сериала, руководители 1-2-3 Production Валерий Федорович и Евгений Никишов прокомментировали успех своего проекта.

"Работая над "Эпидемией", мы, честно говоря, не ставили перед собой задачи взорвать международный рынок, хотя и надеялись на это. Нам важно было показать отношения между людьми, которые оказались на пороге жизни и смерти и хотят выжить во что бы то ни стало. Получится ли у них не потерять человеческое лицо? Как далеко они готовы зайти, чтобы спасти себя и своих близких? Вот универсальные вопросы, которые толкают нашу историю вперед. И если они оказались понятны и близки зарубежному зрителю, значит, нам действительно удалось нащупать что-то очень важное и актуальное - то, что в эти дни волнует миллионы зрителей во всем мире", - делится Валерий Федорович.

Евгений Никишов отмечает тот факт, что "наибольшее число просмотров в первые дни "Эпидемия" собрала в Польше и в Бразилии - странах, расположенных максимально далеко друг от друга". По словам продюсера, "это показывает, что никакие культурные и прочие различия не имеют значения, когда перед зрителем интересная история, попадающая в повестку дня".

Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова отметила стремительный рост российских сериалов на международном рынке: "Количество российских сериалов, которые приобретают зарубежные платформы, стремительно растет. Помимо "Эпидемии", можно отметить сериал "Содержанки", который был продан Amazon Prime Video Originals и Walter Presents (принадлежит британскому телеканалу Channel 4). Кроме того, "Хороший человек" вошел в шорт-лист международного фестиваля Serial Killer 2020. Россия сегодня находится в ТОП-10 стран - экспортеров сериалов. Такой успех обусловлен новым уровнем качества нашего контента, а также большим количеством новых талантливых имен в российской киноиндустрии".

Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что "сериал "Эпидемия", вошедший в топ-5 по просмотрам на Netflix в мире, побил рекорд по стоимости продажи на эту платформу для российских продюсеров - она составила около $1,5 млн. До сих пор этот рекорд полтора года держал сериал "Лучше, чем люди", проданный на Netflix за $1 млн."